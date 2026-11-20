Dos militares salvadoreños perdieron la vida y otros dos sufrieron heridas a causa de una detonación de explosivos ocurrida en un campamento ubicado en territorio haitiano, según confirmó la Fuerza Armada de El Salvador. El suceso se produjo mientras los efectivos se encontraban manipulando el material explosivo en el lugar.

El hecho ha generado atención internacional en medios como El Nuevo Herald, Listín Diario, CNN en Español, AP News e Infobae, los cuales informan sobre las bajas en las filas salvadoreñas dentro de la misión y la situación de los heridos tras el incidente en el campamento. La cobertura actual no especifica detalles adicionales sobre la repatriación de los cuerpos, el estado clínico actual de los soldados sobrevivientes ni posibles investigaciones sobre el manejo del material explosivo en la zona.