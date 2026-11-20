Mueren dos soldados salvadoreños y otros dos resultan heridos tras explosión en campamento de Haití
Dos soldados salvadoreños murieron y otros dos resultaron heridos tras una explosión en un campamento de Haití.
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El resumen
Dos militares salvadoreños perdieron la vida y otros dos sufrieron heridas a causa de una detonación de explosivos ocurrida en un campamento ubicado en territorio haitiano, según confirmó la Fuerza Armada de El Salvador. El suceso se produjo mientras los efectivos se encontraban manipulando el material explosivo en el lugar.
El hecho ha generado atención internacional en medios como El Nuevo Herald, Listín Diario, CNN en Español, AP News e Infobae, los cuales informan sobre las bajas en las filas salvadoreñas dentro de la misión y la situación de los heridos tras el incidente en el campamento. La cobertura actual no especifica detalles adicionales sobre la repatriación de los cuerpos, el estado clínico actual de los soldados sobrevivientes ni posibles investigaciones sobre el manejo del material explosivo en la zona.
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Cobertura (5)
- Mueren dos militares salvadoreños en Haití cuando manipulaban explosivos El Nuevo Herald · hace 3 h
- Dos soldados salvadoreños muertos y dos resultan heridos al manipular explosivo en Haití Listín Diario · hace 3 h
- Mueren dos soldados salvadoreños en Haití por una detonación de explosivos, dice la Fuerza Armada de El Salvador CNN en Español · hace 3 h
- Mueren dos soldados salvadoreños y otros dos resultan heridos tras detonación de explosivo en Haití AP News · hace 3 h
- Mueren dos soldados salvadoreños y otros dos resultan heridos tras explosión en campamento de Haití Infobae · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Qué ocurrió en Haití?
Dos soldados salvadoreños murieron y otros dos resultaron heridos tras una explosión en un campamento.
¿Quién confirmó el hecho?
La Fuerza Armada de El Salvador informó sobre la detonación de los explosivos.
¿Qué medios informan sobre el caso?
El Nuevo Herald, Listín Diario, CNN en Español, AP News e Infobae cubren el suceso.
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