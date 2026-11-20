El presidente Nayib Bukele ha inscrito su candidatura para buscar un tercer mandato consecutivo en El Salvador de cara a las elecciones de 2027, solicitando además a su militancia que no se confíe de las encuestas y reclamando seis años más en el gobierno salvadoreño. La medida involucra directamente al electorado salvadoreño ante la continuidad del proyecto político del actual mandatario y mantiene la atención sobre el alcance de las operaciones militares en territorio haitiano.

La cobertura informativa no especifica aún los detalles sobre los plazos subsiguientes del proceso electoral en El Salvador ni el desarrollo futuro de la campaña contra las pandillas en Haití.