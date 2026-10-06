Eugenio Derbez revive a icónico personaje y se burla de Tala Rangel y Santi Giménez
Eugenio Derbez revive al 'Diablito' para satirizar los errores de la Selección Mexicana tras su derrota frente a Estados Unidos.
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El resumen
La imagen pública de Tala Rangel y Santi Giménez es el blanco de las críticas tras la humillante derrota de México ante Estados Unidos. El actor Eugenio Derbez ha rescatado a su icónico personaje, 'El Diablito', para burlarse específicamente de los fallos cometidos por ambos jugadores durante el encuentro.
MARCA y Mediotiempo detallan que la sátira se centra en los errores individuales del portero y el delantero. LatinUS añade que, como parte de su crítica, el personaje de Derbez sugirió traer de vuelta a Quiñones, cuestionando el desempeño actual del equipo.
La controversia se mantiene en el ámbito del humor y la crítica deportiva, centrada en si la responsabilidad del resultado recae en los errores señalados por el comediante.
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Cobertura (7)
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Respuestas rápidas
¿A quiénes critica Eugenio Derbez?
Se burla de los errores cometidos por Tala Rangel y Santi Giménez.
¿Qué personaje utilizó el actor para sus burlas?
Revivió a su icónico personaje conocido como 'El Diablito'.
¿Cuál fue la sugerencia de 'El Diablito' según LatinUS?
El personaje comentó: 'Traigan a Quiñones'.
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