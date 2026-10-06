Eugenio Derbez revive a icónico personaje y se burla de Tala Rangel y Santi Giménez

La imagen pública de Tala Rangel y Santi Giménez es el blanco de las críticas tras la humillante derrota de México ante Estados Unidos. El actor Eugenio Derbez ha rescatado a su icónico personaje, 'El Diablito', para burlarse específicamente de los fallos cometidos por ambos jugadores durante el encuentro.

MARCA y Mediotiempo detallan que la sátira se centra en los errores individuales del portero y el delantero. LatinUS añade que, como parte de su crítica, el personaje de Derbez sugirió traer de vuelta a Quiñones, cuestionando el desempeño actual del equipo.

La controversia se mantiene en el ámbito del humor y la crítica deportiva, centrada en si la responsabilidad del resultado recae en los errores señalados por el comediante.