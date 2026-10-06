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Eugenio Derbez revive a icónico personaje y se burla de Tala Rangel y Santi Giménez

Eugenio Derbez revive al 'Diablito' para satirizar los errores de la Selección Mexicana tras su derrota frente a Estados Unidos.

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El resumen

La imagen pública de Tala Rangel y Santi Giménez es el blanco de las críticas tras la humillante derrota de México ante Estados Unidos. El actor Eugenio Derbez ha rescatado a su icónico personaje, &#039;El Diablito&#039;, para burlarse específicamente de los fallos cometidos por ambos jugadores durante el encuentro.

MARCA y Mediotiempo detallan que la sátira se centra en los errores individuales del portero y el delantero. LatinUS añade que, como parte de su crítica, el personaje de Derbez sugirió traer de vuelta a Quiñones, cuestionando el desempeño actual del equipo.

La controversia se mantiene en el ámbito del humor y la crítica deportiva, centrada en si la responsabilidad del resultado recae en los errores señalados por el comediante.

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Respuestas rápidas

¿A quiénes critica Eugenio Derbez?

Se burla de los errores cometidos por Tala Rangel y Santi Giménez.

¿Qué personaje utilizó el actor para sus burlas?

Revivió a su icónico personaje conocido como 'El Diablito'.

¿Cuál fue la sugerencia de 'El Diablito' según LatinUS?

El personaje comentó: 'Traigan a Quiñones'.

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