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Karim López destaca en su debut en la NBA G-League

Karim López debuted con brillo en la NBA G-League, pero su futuro en los Grizzlies y la selección mexicana sigue abierto.

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El resumen

Sports Illustrated y ESPN Deportes cubrieron su actuación inicial. Al Bat se concentró en la relación con los Memphis Grizzlies y en la respuesta de su padre a los rumores, mientras Excélsior planteó si López jugará con México: Memphis Hustle visitará a los Capitanes en diciembre.

Eduardo Nájera meanwhile, en una entrevista recogida por Récord, consideró que López todavía no está listo para brillar en la NBA. La nota de Nájera matiza el entusiasmo del debut.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

Karim López ya jugó en la NBA?

No. Su debut fue en la NBA G-League con Memphis Hustle, y Eduardo Nájera considera que todavía no está listo para brillar en la NBA.

¿Karim López jugará con la selección mexicana?

Excélsior plantea la pregunta y señala que Memphis Hustle visitará a los Capitanes en diciembre. La cobertura no confirma todavía su participación con México.

¿Qué se sabe de su vínculo con los Grizzlies?

Al Bat informó que su padre respondió a los rumores sobre su situación con los Grizzlies. Los titulares no detallan el contenido de esa respuesta.

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Karim López NBA G-League Memphis Hustle Memphis Grizzlies Selección mexicana Eduardo Nájera

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