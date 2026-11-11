Karim López destaca en su debut en la NBA G-League

Sports Illustrated y ESPN Deportes cubrieron su actuación inicial. Al Bat se concentró en la relación con los Memphis Grizzlies y en la respuesta de su padre a los rumores, mientras Excélsior planteó si López jugará con México: Memphis Hustle visitará a los Capitanes en diciembre.

Eduardo Nájera meanwhile, en una entrevista recogida por Récord, consideró que López todavía no está listo para brillar en la NBA. La nota de Nájera matiza el entusiasmo del debut.