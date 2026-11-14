Jorge Campos sobre Tala Rangel: "es el mejor portero, nunca dudé"

La portería de la selección mexicana continúa bajo la atención pública tras la confirmación de la continuidad de Tala Rangel como arquero titular de cara al enfrentamiento contra Jamaica, a pesar de los errores previos registrados en el arco del Tri y los señalamientos sobre la falta de un titular consolidado tras once convocatorias. El respaldo hacia Rangel proviene de declaraciones públicas emitidas por Rafa Márquez y por el exarquero Jorge Campos, quien lo calificó como el mejor portero y afirmó que nunca dudó de su nivel, destacándolo además como el mejor jugador del Tri en el Mundial 2026, según recogen medios como ESPN Deportes y Sports Illustrated.

La cobertura actual deja abierta la incógnita sobre el desempeño futuro del guardameta y la estabilidad en la alineación del Tri, mientras la selección se prepara para su próximo compromiso oficial frente a Jamaica.