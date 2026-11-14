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Jorge Campos sobre Tala Rangel: "es el mejor portero, nunca dudé"

La titularidad de Tala Rangel en la portería de la selección mexicana genera debate y respaldo de figuras como Jorge Campos y Rafa Márquez.

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  • Clave informativa: Jorge Campos sobre Tala Rangel: "es el mejor portero, nunca dudé"
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El resumen

La portería de la selección mexicana continúa bajo la atención pública tras la confirmación de la continuidad de Tala Rangel como arquero titular de cara al enfrentamiento contra Jamaica, a pesar de los errores previos registrados en el arco del Tri y los señalamientos sobre la falta de un titular consolidado tras once convocatorias. El respaldo hacia Rangel proviene de declaraciones públicas emitidas por Rafa Márquez y por el exarquero Jorge Campos, quien lo calificó como el mejor portero y afirmó que nunca dudó de su nivel, destacándolo además como el mejor jugador del Tri en el Mundial 2026, según recogen medios como ESPN Deportes y Sports Illustrated.

La cobertura actual deja abierta la incógnita sobre el desempeño futuro del guardameta y la estabilidad en la alineación del Tri, mientras la selección se prepara para su próximo compromiso oficial frente a Jamaica.

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Cobertura (6)

Respuestas rápidas

¿Quién confirmó a Tala Rangel como portero titular?

Rafa Márquez confirmó que Tala Rangel seguirá como el portero titular de la selección mexicana.

¿Qué dijo Jorge Campos sobre Tala Rangel?

Jorge Campos respaldó al guardameta al señalar que es el mejor portero, que nunca dudó de él y que fue el mejor jugador del Tri en el Mundial 2026.

¿Cuál es el siguiente partido de la selección mexicana mencionado en la cobertura?

El próximo encuentro de la selección mexicana es contra Jamaica.

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Tala Rangel Jorge Campos Rafa Márquez Selección Mexicana Mundial 2026

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