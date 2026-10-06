Falleció Víctor Hugo Ayala, cantante lírico y romántico colombiano, a los 92 años, este martes 6 de octubre: esto se sabe

A los 92 años, el reconocido cantante lírico, romántico y maestro del bolero colombiano Víctor Hugo Ayala falleció este martes 6 de octubre. La noticia genera luto en el ámbito musical del país, donde el artista era ampliamente identificado como una de las voces emblemáticas del Himno Nacional.

Medios como Caracol Radio, El Nuevo Siglo, Pulzo, Noticias RCN y El Tiempo informan sobre el deceso del intérprete, destacando su legado cultural. Su hija compartió declaraciones señalando que su padre "descansó" anoche, mientras diversos sectores recuerdan su aporte al bolero y su trayectoria artística.

El seguimiento informativo se centra en las reacciones de familiares y allegados sobre su legado musical en Colombia, sin que la cobertura actual detalle mayores aspectos sobre homenajes póstumos o actos velatorios.