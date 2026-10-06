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Los precios del petróleo cayeron tras el aumento de las exportaciones regionales y el plan del G7 para liberar reservas

Los precios del petróleo cayeron casi 2 dólares por el incremento de las exportaciones regionales y la liberación de reservas del G7.

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  • Clave informativa: Los precios del petróleo cayeron tras el aumento de las exportaciones regionales y el plan del G7 para liberar reservas
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Cobertura (12)

El resumen

El petróleo de Texas bajó un 1,84 por ciento para cerrar en 89,43 dólares, mientras disminuyen los riesgos de suministro que mantenían la tensión en los mercados internacionales. La caída responde directamente a la recuperación de las exportaciones del Golfo y de Oriente Medio, las cuales superaron los niveles registrados antes de la guerra durante parte de septiembre, a pesar de los ataques previos a oleoductos y barcos.

Irán se dio por vencido en Ormuz, facilitando que el flujo de crudo se acerque nuevamente a la normalidad. Diversos medios financieros y generales, como listindiario.com, mx.advfn.com, Yahoo Finanzas, Vietnam.vn, Infobae, FXStreet, El Debate, Al-Monitor y La Nación, documentan cómo la combinación de una mayor oferta procedente de Oriente Medio y el compromiso del G7 para liberar reservas impulsa esta tendencia a la baja en las cotizaciones.

Los alcistas se muestran cautelosos cerca de los 89 dólares por barril ante las señales divergentes que continúan configurando el comportamiento del Brent y del WTI, por lo que la evolución del suministro regional determinará el rumbo inmediato de las cotizaciones.

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Respuestas rápidas

¿Cuánto bajaron los precios del petróleo?

El petróleo de Texas bajó un 1,84 por ciento para cerrar en 89,43 dólares, con caídas cercanas a los 2 dólares impulsadas por el aumento de la oferta.

¿Cuáles son los factores detrás de la caída?

La recuperación de las exportaciones de petróleo de Oriente Medio y del Golfo, que superaron los niveles de antes de la guerra, junto con el plan del G7 para liberar reservas.

¿Qué ocurre con las exportaciones en Ormuz?

Según la cobertura, Irán se dio por vencido en Ormuz y las exportaciones de crudo ya se acercan a los niveles previos al conflicto.

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Petróleo G7 Oriente Medio WTI Brent Irán

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