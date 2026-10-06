¿Qué podría hacer Puerto Rico con los $5,887 millones que habría costado el contrato de Power Expectations?
Puerto Rico analiza el destino de 5,887 millones de dólares tras la revocación del contrato de generación temporera con Power Expectations.
- Clave informativa: ¿Qué podría hacer Puerto Rico con los $5,887 millones que habría costado el contrato de Power Expectations?
- Punto central: Puerto Rico analiza el destino de 5,887 millones de dólares tras la revocación del contrato de generación temporera con Power Expectations.
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El resumen
La contradicción central radica en que, mientras la Junta de Supervisión defiende la revocación del contrato de 5.9 mil millones de dólares, el Centro de Periodismo Investigativo revela que Enchanted Rock y Flotek participaron en el acuerdo multimillonario como "fantasmas". El Nuevo Día cuestiona el uso potencial de los 5,887 millones de dólares que habrían costado los servicios de Power Expectations.
Simultáneamente, NotiCel informa que la Junta de Supervisión ha advertido que los bonistas de la AEE pretenden utilizar este conflicto para intentar cobrar sumas mayores. La Cámara se prepara ahora para completar su primer informe parcial sobre el contrato, mientras el Gobierno procesa las implicaciones financieras de la cancelación.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado ahora mismo.
Cobertura (5)
- Cámara se apresta a completar primer informe parcial sobre contrato con Power Expectations El Vocero de Puerto Rico · hace 13 min
- Enchanted Rock y Flotek entraron como fantasmas en contrato multimillonario con el Gobierno de Puerto Rico Centro de Periodismo Investigativo · hace 13 min
- La Junta dice que bonistas de la AEE quieren aprovechar lío de Power Expectations para cobrar más NotiCel · hace 13 min
- Junta de Supervisión defiende revocación de contrato de $5.9 mil millones para generación temporera Metro Puerto Rico · hace 13 min
- ¿Qué podría hacer Puerto Rico con los $5,887 millones que habría costado el contrato de Power Expectations? El Nuevo Día · hace 13 min
Respuestas rápidas
¿Cuánto costaría el contrato de Power Expectations?
El costo del contrato se sitúa en 5,887 millones de dólares, según El Nuevo Día.
¿Qué empresas fueron señaladas como "fantasmas"?
El Centro de Periodismo Investigativo identifica a Enchanted Rock y Flotek como empresas que entraron como fantasmas en el contrato.
¿Cuál es la postura de la Junta de Supervisión?
La Junta de Supervisión defiende la revocación del contrato de generación temporera.
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