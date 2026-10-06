¿Qué podría hacer Puerto Rico con los $5,887 millones que habría costado el contrato de Power Expectations?

La contradicción central radica en que, mientras la Junta de Supervisión defiende la revocación del contrato de 5.9 mil millones de dólares, el Centro de Periodismo Investigativo revela que Enchanted Rock y Flotek participaron en el acuerdo multimillonario como "fantasmas". El Nuevo Día cuestiona el uso potencial de los 5,887 millones de dólares que habrían costado los servicios de Power Expectations.

Simultáneamente, NotiCel informa que la Junta de Supervisión ha advertido que los bonistas de la AEE pretenden utilizar este conflicto para intentar cobrar sumas mayores. La Cámara se prepara ahora para completar su primer informe parcial sobre el contrato, mientras el Gobierno procesa las implicaciones financieras de la cancelación.