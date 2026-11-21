David Villar encabezó la ofensiva con una actuación decisiva que produjo nueve carreras frente a dos de las Águilas, según las estadísticas oficiales del partido disputado el 20 de noviembre. El resultado confirma el dominio momentáneo de las Estrellas en la liga invernal dominicana.

Moreno y González también destacaron en el ataque, de acuerdo con Listín Diario, mientras que seriedelCaribe.net señala que el equipo sobrevivió a una situación de bases llenas antes de cerrar el juego. Hoy Digital y El Nuevo Diario enmarcan el triunfo como la búsqueda de la sexta victoria consecutiva, objetivo que finalmente se cumplió.

El calendario de LIDOM dictará si la racha puede extenderse en los próximos compromisos; las Águilas, por su parte, deberán ajustar su pitcheo para frenar la inercia ofensiva rival.