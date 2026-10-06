Selección llena de estrellas descenderá: tabla del grupo A de la UEFA Nations League

El descenso de una selección llena de estrellas es el hecho central tras la actualización de la tabla del grupo A de la UEFA Nations League, según informa DIEZ.HN. Esta situación ocurre en una jornada marcada por el brillo de veteranos como Robert Lewandowski y Kevin De Bruyne, mientras que Edin Džeko se despide de la competición, según el San Antonio Express-News.

El panorama se complementa con el desempeño de Michael Olise y la descripción de Nathan Ngoy y Maxim De Cuyper sobre un encuentro contra Turquía que calificaron como un juego de "ping-pong", reportado por Yahoo. La cobertura es limitada respecto a los motivos específicos del descenso y no detalla qué jugadores exactos integran la selección afectada.

Diario AS se enfoca únicamente en la situación personal de Güler, calificándola como una "pesadilla permanente", sin conectar este dato con la tabla general.