La cobertura posterior amplió el panorama regional: AGN, La Voz de Xela y Jambalaya News Louisiana informaron que Guatemala enfrentará a República Dominicana; La Prensa Gráfica detalló el rival de El Salvador; Teletica confirmó que Costa Rica jugará contra Puerto Rico; y Deportes TVC anunció la fecha del regreso de Honduras para buscar su boleto. Los medios nicaragüenses La Prensa y UNANIMO Deportes centraron su atención en la alineación y la transmisión del encuentro ante Montserrat, mientras que El Comercio Perú y Depor ofrecieron guías de horarios y canales para ver el partido en Estados Unidos.

No se detectan contradicciones entre las fuentes: los resultados del Play-In y los emparejamientos de la ronda preliminar coinciden en todos los reportes consultados. El siguiente paso será la disputa de las series preliminares, con fechas y sedes aún por confirmar oficialmente por CONCACAF, que definirán los últimos cupos para la fase final del torneo.