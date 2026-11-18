Nicaragua cumple y avanza a la ronda preliminar de la Copa Oro 2027
Nicaragua venció 2-0 a Montserrat y aseguró su pase a la ronda preliminar de la Copa Oro 2027, mientras se definen los cruces centroamericanos.
- Clave informativa: Nicaragua cumple y avanza a la ronda preliminar de la Copa Oro 2027
- Punto central: Nicaragua venció 2-0 a Montserrat y aseguró su pase a la ronda preliminar de la Copa Oro 2027, mientras se definen los cruces centroamericanos.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 36 calculada a partir de 12 fuentes informativas y 13 artículos verificados.
Cobertura (13)
- Guatemala enfrentará a República Dominicana en las Preliminares de la Copa Oro 2027 Agencia Guatemalteca de Noticias | AGN · hace 5 h
- Selecciones centroamericanas buscan su boleto a la Copa Oro 2027 Jambalaya News Louisiana · hace 5 h
- Guatemala enfrentará a República Dominicana por boleto a Copa Oro 2027 La Voz de Xela · hace 5 h
- Definido el rival de El Salvador para los preliminares de Copa Oro 2027 La Prensa Gráfica · hace 5 h
- Costa Rica jugará ante Puerto Rico el repechaje a Copa Oro Teletica · hace 5 h
- Así Fue El Año Futbolístico De Dominicana, Próximo Rival De Guatemala La Red 106.1 FM · hace 5 h
- La fecha oficial en la que volverá la Selección de Honduras para buscar su boleto a la Copa Oro 2027 Deportes TVC · hace 5 h
- ▷ ¿A qué hora juega y en qué canal ver Monserrat vs. Nicaragua EN VIVO GRATIS por Play-In de la Copa Oro Concacaf 2027 en EE. UU.? Depor · hace 15 h
- Sin sorpresas: así jugará Nicaragua para asegurar el boleto a la ronda preliminar de la Copa Oro 2027 La Prensa - Noticias de Nicaragua y el mundo · hace 15 h
- 2-0. Nicaragua vence a Montserrat y avanza en el camino hacia la Copa Oro 2027 Yahoo · hace 15 h
- ¿Qué canal TV transmite Montserrat vs. Nicaragua por Play-In de la Copa Oro 2027 en EE.UU.? El Comercio Perú · hace 15 h
- Nicaragua vs Montserrat EN VIVO la CONCACAF Nations League UNANIMO Deportes · hace 15 h
- Nicaragua cumple y avanza a la ronda preliminar de la Copa Oro 2027 La Prensa - Noticias de Nicaragua y el mundo · hace 15 h
El resumen
La cobertura posterior amplió el panorama regional: AGN, La Voz de Xela y Jambalaya News Louisiana informaron que Guatemala enfrentará a República Dominicana; La Prensa Gráfica detalló el rival de El Salvador; Teletica confirmó que Costa Rica jugará contra Puerto Rico; y Deportes TVC anunció la fecha del regreso de Honduras para buscar su boleto. Los medios nicaragüenses La Prensa y UNANIMO Deportes centraron su atención en la alineación y la transmisión del encuentro ante Montserrat, mientras que El Comercio Perú y Depor ofrecieron guías de horarios y canales para ver el partido en Estados Unidos.
No se detectan contradicciones entre las fuentes: los resultados del Play-In y los emparejamientos de la ronda preliminar coinciden en todos los reportes consultados. El siguiente paso será la disputa de las series preliminares, con fechas y sedes aún por confirmar oficialmente por CONCACAF, que definirán los últimos cupos para la fase final del torneo.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (80% respaldado) Actualizado ahora mismo.
Respuestas rápidas
¿Cuál fue el resultado del partido Nicaragua vs Montserrat?
Nicaragua ganó 2-0 y avanzó a la ronda preliminar de la Copa Oro 2027.
¿Qué otros cruces se definieron para la ronda preliminar?
Guatemala vs República Dominicana, El Salvador vs rival por definir, Costa Rica vs Puerto Rico y Honduras con fecha por confirmar.
¿Dónde se pudo ver el partido en Estados Unidos?
Depor y El Comercio Perú publicaron guías de horarios y canales para la transmisión en EE. UU.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
¡Habrá clásico! Así se jugará el Final Four de la Nations League Concacaf; fechas y cruces confirmados
La CONCACAF confirmó el Final Four de la Nations League 2026/27 con cruces definidos y la posibilidad de un clásico México-Estados Unidos en semifinales.
Jamaica vuela sin lujos tras vencer a México
Jamaica enfrenta severas limitaciones logísticas y viaja sin lujos a Monterrey para enfrentar a México.
Sergio Ramírez ingresa este domingo en la RAE en sustitución de Mario Vargas Llosa
El escritor nicaragüense Sergio Ramírez ingresa este domingo en la Real Academia Española para ocupar la silla que dejó vacante Mario Vargas Llosa.
Daniel Ortega reaparece en homenaje a Carlos Fonseca mientras mantiene preso a su hijo
Daniel Ortega reaparece en público en Nicaragua tras 68 días de ausencia, disipando conjeturas sobre su salud.
Copa Oro 2027: así será el nuevo formato de grupos
La Concacaf transforma la Copa Oro 2027 con un nuevo formato de grupos diseñado para incrementar la competitividad del torneo.
Raúl Jiménez será operado de la rodilla y regresará en 2027
Raúl Jiménez será operado de la rodilla y se perderá lo que resta del año 2026.