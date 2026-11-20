La plataforma lanza el thriller político basado en la figura de Aníbal Gordon, quien pasó de ladrón de autos y museos a dirigir un centro clandestino de detención y tortura bajo el régimen militar. La serie reconstruye su escalada criminal y su rol en la represión estatal, incluyendo los violentos asaltos al Banco Crédito Rural de Arroyo Dulce y el crimen impune que conmocionó a Mar del Plata. La Nación define la producción como un "thriller político a la vieja usanza, con una narrativa sólida y un personaje tan siniestro como fascinante".

Rolling Stone en Español recoge la visión del protagonista Rodrigo de la Serna, quien señala que debían "contar la escalada de un gran psicópata". Infobae, La Gaceta y Ecos Diarios Necochea contextualizan los antecedentes delictivos de Gordon y su singular posición como civil al mando de estructuras represivas. El estreno reabre el debate sobre la representación ficcional de perpetradores de lesa humanidad y la memoria de las víctimas.

Queda por ver la recepción del público y la crítica ante una narrativa que humaniza al verdugo sin perder de vista su dimensión criminal.