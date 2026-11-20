Gordon es un thriller político a la vieja usanza, con una narrativa sólida y un personaje tan siniestro como fascinante
Netflix estrena "Gordon", serie sobre Aníbal Gordon, único civil a cargo de un centro de tortura durante la dictadura argentina.
- Clave informativa: Gordon es un thriller político a la vieja usanza, con una narrativa sólida y un personaje tan siniestro como fascinante
- Punto central: Netflix estrena "Gordon", serie sobre Aníbal Gordon, único civil a cargo de un centro de tortura durante la dictadura argentina.
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Respuestas rápidas
¿Quién fue Aníbal Gordon?
Fue un delincuente común —ladrón de autos y museos— que se convirtió en el único civil a cargo de un centro de tortura durante la última dictadura militar argentina.
¿Qué hechos históricos aborda la serie?
Reconstruye su escalada desde el crimen común hasta la represión estatal, incluyendo asaltos al Banco Crédito Rural de Arroyo Dulce y un crimen impune en Mar del Plata.
¿Quién protagoniza la serie?
Rodrigo de la Serna encarna a Aníbal Gordon en la producción de Netflix.
El resumen
La plataforma lanza el thriller político basado en la figura de Aníbal Gordon, quien pasó de ladrón de autos y museos a dirigir un centro clandestino de detención y tortura bajo el régimen militar. La serie reconstruye su escalada criminal y su rol en la represión estatal, incluyendo los violentos asaltos al Banco Crédito Rural de Arroyo Dulce y el crimen impune que conmocionó a Mar del Plata. La Nación define la producción como un "thriller político a la vieja usanza, con una narrativa sólida y un personaje tan siniestro como fascinante".
Rolling Stone en Español recoge la visión del protagonista Rodrigo de la Serna, quien señala que debían "contar la escalada de un gran psicópata". Infobae, La Gaceta y Ecos Diarios Necochea contextualizan los antecedentes delictivos de Gordon y su singular posición como civil al mando de estructuras represivas. El estreno reabre el debate sobre la representación ficcional de perpetradores de lesa humanidad y la memoria de las víctimas.
Queda por ver la recepción del público y la crítica ante una narrativa que humaniza al verdugo sin perder de vista su dimensión criminal.
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Cobertura (7)
- El crimen que conmocionó a Mar del Plata y quedó impune se refleja en Gordon, la serie del momento de Netflix 0223.com.ar · hace 5 h
- De ladrón de museos a agente de las sombras: los secretos más oscuros de Aníbal Gordon La Gaceta · hace 5 h
- Aníbal Gordon y los violentos asaltos al Banco Crédito Rural de Arroyo Dulce Ecos Diarios Necochea · hace 5 h
- La violencia de una época La Agenda Revista · hace 5 h
- Quién fue Aníbal Gordon: de ladrón de autos al único civil a cargo de un centro de tortura de la dictadura Infobae · hace 5 h
- Rodrigo de la Serna: “En ‘Gordon’ teníamos que contar la escalada de un gran psicópata” Rolling Stone en Español · hace 5 h
- Gordon es un thriller político a la vieja usanza, con una narrativa sólida y un personaje tan siniestro como fascinante La Nación · hace 5 h
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