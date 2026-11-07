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Stranger Things tendrá su precuela: todos los detalles de la serie que llegará en 2028

Netflix anuncia oficialmente la precuela de Stranger Things programada para estrenarse en 2028, generando diversas reacciones entre la audiencia.

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El resumen

Netflix anunció oficialmente una nueva serie precuela de Stranger Things que tiene previsto su estreno para el año 2028. La información inicial detalla que la producción revelará nuevos aspectos de la historia y contará con un primer adelanto compartido por la plataforma de streaming.

Posteriores reportes de medios especializados como GQ México y Latinoamérica y La Nación ampliaron los detalles sobre la trama y la fecha de lanzamiento bajo el título asociado a Other Worlds, profundizando en lo que se sabe hasta el momento sobre este nuevo proyecto televisivo. En contraste con el anuncio oficial, Yahoo en Español Vida y Estilo indicó que la noticia generó desánimo entre algunos seguidores de la franquicia, reflejando opiniones divididas sobre la llegada de esta nueva producción a la pantalla.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo se estrenará la precuela de Stranger Things?

La cobertura señala que la serie precuela llegará en el año 2028.

¿Qué se ha mostrado de la nueva serie hasta ahora?

Netflix reveló el primer adelanto de la precuela y detalles sobre de qué tratará la producción.

¿Cómo ha reaccionado el público ante el anuncio?

Mientras que algunos medios destacan los detalles revelados sobre la trama, otros reportes indican que la noticia ha desanimado a parte de los fans.

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