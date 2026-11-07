Stranger Things tendrá su precuela: todos los detalles de la serie que llegará en 2028

Netflix anunció oficialmente una nueva serie precuela de Stranger Things que tiene previsto su estreno para el año 2028. La información inicial detalla que la producción revelará nuevos aspectos de la historia y contará con un primer adelanto compartido por la plataforma de streaming.

Posteriores reportes de medios especializados como GQ México y Latinoamérica y La Nación ampliaron los detalles sobre la trama y la fecha de lanzamiento bajo el título asociado a Other Worlds, profundizando en lo que se sabe hasta el momento sobre este nuevo proyecto televisivo. En contraste con el anuncio oficial, Yahoo en Español Vida y Estilo indicó que la noticia generó desánimo entre algunos seguidores de la franquicia, reflejando opiniones divididas sobre la llegada de esta nueva producción a la pantalla.