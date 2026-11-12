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“Está muerto para mí”: la contundente respuesta de Khloé Kardashian a las declaraciones de su exesposo Lamar Odom

Khloé Kardashian declara que su exmarido Lamar Odom está "muerto para mí" tras sus revelaciones en un documental de Netflix.

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Respuestas rápidas

¿Qué dijo exactamente Khloé Kardashian sobre Lamar Odom?

Khloé Kardashian declaró: "Para mí está muerto", rompiendo definitivamente toda relación con su exesposo.

¿Qué provocó esta respuesta de Khloé Kardashian?

Las declaraciones que Lamar Odom hizo en un documental de Netflix sobre su pasado compartido.

¿Cuándo se divorciaron Khloé Kardashian y Lamar Odom?

Se divorciaron en 2016, tras lo cual mantuvieron una relación intermitente hasta este corte definitivo.

El resumen

La frase contundente marca un punto de no retorno tras años de idas y venidas desde su divorcio en 2016. Elplural.com, Mundo Deportivo, AhoraMismo.com, The Mirror US en Español e Infobae recogen la noticia destacando la dureza de sus palabras y el contexto del documental que las provocó.

Los medios subrayan que Kardashian perdió la paciencia tras lo que Odom reveló sobre su pasado compartido. Queda por ver si Odom responderá a este cierre definitivo y cómo afectará a la promoción del documental de Netflix que originó el conflicto.

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Khloé Kardashian Lamar Odom Netflix divorcio celebridades documental

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