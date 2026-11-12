“Está muerto para mí”: la contundente respuesta de Khloé Kardashian a las declaraciones de su exesposo Lamar Odom

La frase contundente marca un punto de no retorno tras años de idas y venidas desde su divorcio en 2016. Elplural.com, Mundo Deportivo, AhoraMismo.com, The Mirror US en Español e Infobae recogen la noticia destacando la dureza de sus palabras y el contexto del documental que las provocó.

Los medios subrayan que Kardashian perdió la paciencia tras lo que Odom reveló sobre su pasado compartido. Queda por ver si Odom responderá a este cierre definitivo y cómo afectará a la promoción del documental de Netflix que originó el conflicto.