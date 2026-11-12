“Está muerto para mí”: la contundente respuesta de Khloé Kardashian a las declaraciones de su exesposo Lamar Odom
Khloé Kardashian declara que su exmarido Lamar Odom está "muerto para mí" tras sus revelaciones en un documental de Netflix.
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Respuestas rápidas
¿Qué dijo exactamente Khloé Kardashian sobre Lamar Odom?
Khloé Kardashian declaró: "Para mí está muerto", rompiendo definitivamente toda relación con su exesposo.
¿Qué provocó esta respuesta de Khloé Kardashian?
Las declaraciones que Lamar Odom hizo en un documental de Netflix sobre su pasado compartido.
¿Cuándo se divorciaron Khloé Kardashian y Lamar Odom?
Se divorciaron en 2016, tras lo cual mantuvieron una relación intermitente hasta este corte definitivo.
El resumen
La frase contundente marca un punto de no retorno tras años de idas y venidas desde su divorcio en 2016. Elplural.com, Mundo Deportivo, AhoraMismo.com, The Mirror US en Español e Infobae recogen la noticia destacando la dureza de sus palabras y el contexto del documental que las provocó.
Los medios subrayan que Kardashian perdió la paciencia tras lo que Odom reveló sobre su pasado compartido. Queda por ver si Odom responderá a este cierre definitivo y cómo afectará a la promoción del documental de Netflix que originó el conflicto.
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Cobertura (5)
- Khloé Kardashian rompe definitivamente con Lamar Odom y sorprende con sus duras declaraciones: 'Para mí está muerto' Elplural.com · hace 6 h
- Khloé Kardashian pierde la paciencia con Lamar Odom: “Para mí está muerto” Mundo Deportivo · hace 6 h
- Khloé Kardashian cuenta lo que ocultó sobre Lamar Odom AhoraMismo.com · hace 6 h
- Khloé Kardashian dice que su exmarido, Lamar Odom, está 'muerto para mí' tras documental de Netflix The Mirror US en Español · hace 6 h
- “Está muerto para mí”: la contundente respuesta de Khloé Kardashian a las declaraciones de su exesposo Lamar Odom Infobae · hace 6 h
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