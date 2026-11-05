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Paulina, hija de Enrique Peña Nieto, habla de la nueva bioserie de Angélica Rivera

Paulina Peña rompe el silencio sobre la bioserie de Angélica Rivera que incluirá la figura de Enrique Peña Nieto.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En su punto
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El resumen

2027 es el año previsto para el estreno en Netflix de la bioserie sobre Angélica Rivera, conocida como &#039;La Gaviota&#039;. La producción incluirá la historia de Enrique Peña Nieto, hecho que ha generado reacciones recientes en el entorno familiar.

Paulina Peña, hija del exmandatario, confirmó a través de diversos medios que su padre ya tiene conocimiento sobre la existencia de esta serie. El interés mediático se ha centrado en las declaraciones de Paulina y en la confirmación de que la figura de Peña Nieto formará parte de la narrativa biográfica de Rivera.

La información disponible es limitada respecto a los detalles de la trama o la participación directa de los involucrados en la producción. No se ha especificado si el contenido contará con la autorización o colaboración de Enrique Peña Nieto.

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Respuestas rápidas

¿Cuándo se estrenará la serie de Angélica Rivera?

Está programado para el año 2027 en la plataforma Netflix.

¿Qué dijo Paulina Peña sobre el proyecto?

Aseguró que Enrique Peña Nieto ya está al tanto de la bioserie de 'La Gaviota'.

¿Aparecerá Enrique Peña Nieto en la producción?

Sí, según la cobertura de El Grafico, él ya forma parte de la historia de la bioserie.

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