La trayectoria de Lionel Messi, en imágenes

La cobertura informativa se centra en la figura de Lionel Messi, destacando su extensa trayectoria y su rol como capitán que transformó el liderazgo de la Selección Argentina a lo largo de su carrera deportiva. Diversos medios y portales especializados publicaron galerías de imágenes, repasando los momentos más significativos, los gestos menos conocidos puertas adentro y las frases memorables pronunciadas por el jugador.

La repercusión en las redes sociales generó una viralización masiva de memes y mensajes emotivos por parte de los fanáticos en el marco de su despedida del combinado nacional. Medios como Diario AS, Mendoza Post, TyC Sports y France 24, entre otros, detallan los hitos visuales y los sondeos sobre el mejor desempeño del deportista con la camiseta albiceleste.

Las publicaciones actuales no detallan futuros eventos ni nuevas agendas oficiales relacionadas con el deportista, limitándose al repaso histórico y gráfico de su legado.