Alianza Lima negocia fichaje de Carlos Cáceda tras quedar libre en Melgar
El arquero campeón con Universitario finaliza contrato y Alianza Lima lidera la puja por su pase libre para 2027.
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- Clave informativa: Alianza Lima negocia fichaje de Carlos Cáceda tras quedar libre en Melgar
- Punto central: El arquero campeón con Universitario finaliza contrato y Alianza Lima lidera la puja por su pase libre para 2027.
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Cobertura (5)
- Carlos Cáceda queda libre de Melgar y estos equipos grandes lo buscan para la próxima temporada Bolavip Perú ·
- Carlos Cáceda alista su salida de Melgar y un grande de Lima podría abrirle las puertas ATV.pe ·
- Carlos Cáceda llegaría a un grande de la capital tras finalizar contrato con Melgar América TV ·
- Carlos Cáceda podría dejar Melgar en 2027: Alianza Lima y otros grandes de la Liga 1 muestran interés Evidencia.pe ·
- Alianza Lima se perfila para firmar a campeón con Universitario: "Negociación más accesible" Diario Libero ·
Fuentes directas consultadas
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Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
El resumen
Situación contractual y interés de los grandes
Carlos Cáceda, arquero de 33 años y campeón de la Liga 1 2023 con Universitario de Deportes, finalizará su vínculo con FBC Melgar a finales de 2026. Según reportes de Diario Libero, Bolavip Perú, ATV.pe, América TV y Evidencia.pe, el guardameta quedará libre y varios clubes de la capital —Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal— han mostrado interés en ficharlo para la temporada 2027.
Ventaja de Alianza Lima en la negociación
Diario Libero destaca que la negociación resulta "más accesible" para Alianza Lima al no requerir pago de transferencia a Melgar, lo que posiciona al club íntimo como favorito para cerrar el fichaje. El arquero, formado en Sporting Cristal y con paso por Real Garcilaso y Universitario, aportaría experiencia y liderazgo a un plantel que busca reforzar su arco tras la salida de Ángelo Campos.
- Jugador: Carlos Cáceda (33 años, arquero)
- Club actual: FBC Melgar (contrato vence diciembre 2026)
- Interesados: Alianza Lima, Universitario, Sporting Cristal
- Factor clave: Llegada como agente libre (costo cero de transferencia)
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado .
Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Alianza Lima, Universitario y Sporting Cristal han mostrado interés en ficharlo
- La negociación es más accesible al no haber costo de transferencia
Qué falta por confirmar
- ¿Cuál será la decisión final de Cáceda entre los tres grandes interesados?
- ¿Qué condiciones salariales y deportivas ofrecerá cada club para cerrar el fichaje?
|Medio
|Enfoque destacado
|Diario Libero
|Destaca que Alianza Lima se perfila como favorito por la "negociación más accesible" al ser agente libre
|Bolavip Perú
|Enfatiza que Cáceda queda libre y detalla que varios grandes de Lima lo buscan para la próxima temporada
|ATV.pe
|Señala que un grande de la capital podría abrirle las puertas tras alistar su salida de Melgar
|América TV
|Confirma que Cáceda llegaría a un grande de la capital tras finalizar contrato con Melgar
|Evidencia.pe
|Precisa que el interés es para 2027 y menciona a Alianza Lima y otros grandes de la Liga 1
Respuestas rápidas
¿Por qué Carlos Cáceda quedará libre en Melgar?
Su contrato con FBC Melgar vence en diciembre de 2026 y no se ha anunciado renovación, por lo que podrá negociar como agente libre a partir de enero de 2027.
¿Qué equipos de la Liga 1 están interesados en fichar a Cáceda?
Según los medios peruanos, Alianza Lima, Universitario de Deportes y Sporting Cristal han mostrado interés en el arquero para la temporada 2027.
¿Por qué Alianza Lima tiene ventaja en la negociación?
Al llegar como agente libre, no hay costo de transferencia a Melgar, lo que hace la operación "más accesible" económicamente para el club íntimo según Diario Libero.
¿Cuál es el historial de Cáceda con los clubes interesados?
Fue formado en Sporting Cristal, salió campeón con Universitario en 2023 y ahora negocia con Alianza Lima, completando el ciclo de los tres grandes de Lima.
¿Cuándo se definiría el fichaje?
La negociación se resolvería en el mercado de pases de enero 2027, cuando Cáceda quede oficialmente libre para firmar con cualquier club.
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