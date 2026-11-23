Rechazo absoluto a la violencia y respaldo institucional

En medio de un escenario marcado por la tensión deportiva tras los últimos resultados en la Liga 1, el delantero Hernán Barcos alzó la voz para condenar de manera enérgica la agresión sufrida por el histórico exfutbolista Julio César Uribe en las afueras del estadio Alberto Gallardo. El atacante calificó el suceso como un acto vergonzoso que no tiene cabida en el deporte nacional.

Asimismo, el experimentado jugador subrayó que la violencia nunca debe ser la respuesta ante los tropiezos en la cancha, pidiendo respeto para una figura emblemática tanto del club celeste como del balompié peruano.

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Autocrítica y responsabilidad colectiva en el plantel