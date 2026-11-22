Victoria decisiva en Carolina del Norte

El Partido Demócrata alcanzó este domingo al menos 258 escaños en la Cámara de Representantes de Estados Unidos tras la victoria de Chuck Hubbard en el distrito 5 de Carolina del Norte, donde derrotó a la republicana Virginia Foxx, según proyecciones de Associated Press y NBC News. Este resultado representa la mayor cifra de escaños para los demócratas desde 1992, consolidando una mayoría amplia en la Cámara Baja mientras aún quedan cuatro contiendas electorales por resolverse.

Contexto histórico y repercusiones

Ni republicanos ni demócratas habían conseguido tantos escaños desde principios de la década de 1990. La derrota republicana abre además la puerta a una nueva configuración en el Tribunal Supremo, según análisis de EL PAÍS. Para los inversores, las elecciones de mitad de mandato plantean interrogantes sobre la estabilidad legislativa y la agenda económica, según destaca Investing.com España.

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