Una colaboración generacional en el Auditorio Nacional

El pasado 13 de noviembre, Lucero apareció como invitada sorpresa en el primer concierto de Majo Aguilar en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, donde interpretaron juntas "El Ojo Alegre" ante miles de asistentes.

Tradición, humor y linaje musical

Producida con arreglos de mariachi tradicional, la canción narra la historia de un hombre que usa serenatas, flores y falsas promesas para conquistar, pero termina expuesto por su infidelidad. Majo Aguilar, nieta de Antonio Aguilar y Flor Silvestre y prima de Ángela Aguilar, destacó la intención de "convertir una situación que podría ser triste en algo divertido". Lucero, por su parte, subrayó la vigencia del género regional mexicano al renovarse sin perder su esencia.

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