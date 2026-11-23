Resultado y polémica arbitral

Motagua se impuso a Olimpia en el clásico capitalino disputado en el Estadio Carlos Miranda de Comayagua, encuentro que comenzó a las 17:15 y fue transmitido por Deportes TVC. La jugada decisiva fue un gol anulado a Motagua que no fue revisado en el VAR, generando cuestionamientos del técnico Nelson Salgado y debate en la prensa deportiva hondureña.

Seguridad y consecuencias en la tabla

La Policía desplegó cuatro anillos de seguridad alrededor del estadio para garantizar el orden público. Con el triunfo, Motagua escala posiciones y presiona a Marathón por el boleto directo a semifinales, mientras Olimpia cae en la clasificación y Real España también se ve afectado.

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