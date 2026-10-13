Unos 30 países respaldaron la acusación británica contra Irán por el complot en una base aérea

Una treintena de países, incluyendo a España, respaldaron la acusación del Reino Unido contra Irán por el intento de atentado en la base de Fairford, según señalan EL PAÍS e Infobae. La cobertura también destaca que Estados Unidos y aliados advirtieron a Irán tras el incidente y que diversos países condenan los ataques iraníes contra varias naciones, conforme a lo reportado por La Opinión De Poza Rica.

Por otro lado, Teherán reaccionó condenando las acusaciones británicas, calificándolas de infundadas, de acuerdo con la información difundida por saba.ye. Hasta el momento, la situación actual se mantiene en el intercambio de condenas y advertencias entre los gobiernos involucrados sin que los reportes detallen acciones adicionales.