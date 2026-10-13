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Unos 30 países respaldaron la acusación británica contra Irán por el complot en una base aérea

Unos 30 países respaldan la acusación británica contra Irán por un intento de atentado en una base aérea.

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  • Clave informativa: Unos 30 países respaldaron la acusación británica contra Irán por el complot en una base aérea
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El resumen

Una treintena de países, incluyendo a España, respaldaron la acusación del Reino Unido contra Irán por el intento de atentado en la base de Fairford, según señalan EL PAÍS e Infobae. La cobertura también destaca que Estados Unidos y aliados advirtieron a Irán tras el incidente y que diversos países condenan los ataques iraníes contra varias naciones, conforme a lo reportado por La Opinión De Poza Rica.

Por otro lado, Teherán reaccionó condenando las acusaciones británicas, calificándolas de infundadas, de acuerdo con la información difundida por saba.ye. Hasta el momento, la situación actual se mantiene en el intercambio de condenas y advertencias entre los gobiernos involucrados sin que los reportes detallen acciones adicionales.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué acusa el Reino Unido a Irán?

El Reino Unido acusa a Irán por un intento de atentado en la base aérea de Fairford.

¿Cuál ha sido la respuesta de Irán?

Teherán ha condenado las acusaciones británicas y las ha calificado de infundadas.

¿Cuántos países apoyan la postura británica?

Alrededor de 30 países, entre ellos España y Estados Unidos junto a otros aliados, han respaldado la acusación y condenado las acciones.

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