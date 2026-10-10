Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos
Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas tras el acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos.
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El resumen
Los ataques rusos recientes en Ucrania han dejado al menos 15 muertos, incluidos niños en Zaporizhia, mientras Kiev lucha por contener la ofensiva y frenar la escalada militar en curso. La ofensiva se produce inmediatamente después de un acuerdo sobre diésel anunciado por Estados Unidos entre Donald Trump y Vladimir Putin, situación que motivó la acusación directa por parte del mandatario ucraniano sobre la respuesta rusa con bombardeos.
La cobertura de medios como AP News, Infobae, France 24, Chicago Tribune y San Antonio Express-News detalla el impacto humano de los ataques, mientras las autoridades ucranianas continúan enfrentando la ofensiva en el terreno y se aguarda la evolución de los acontecimientos derivados del acuerdo y la escalada bélica.
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Cobertura (5)
- Mueren 3 personas en ataques rusos en Ucrania mientras Kiev lucha por contener la ofensiva Chicago Tribune · hace 6 h
- En directo: ataques rusos contra Zaporizhia dejan al menos 12 muertos, entre ellos niños France 24 · hace 6 h
- Ataques rusos matan a dos en Ucrania mientras Kiev lucha por frenar la escalada San Antonio Express-News · hace 6 h
- Ataques rusos matan a 15 en Ucrania tras acuerdo de Trump con Putin sobre diésel AP News · hace 6 h
- Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos Infobae · hace 6 h
Respuestas rápidas
¿Qué acusación hizo Volodimir Zelensky?
Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos.
¿Cuántas víctimas han dejado los ataques recientes?
Los reportes indican diferentes cifras de fallecidos según el alcance geográfico de los ataques, incluyendo al menos 12 muertos en Zaporizhia y un total de hasta 15 víctimas fatales en Ucrania.
¿Qué relación tienen los ataques con Estados Unidos?
Los bombardeos rusos ocurrieron tras un acuerdo sobre diésel anunciado por Estados Unidos en el que se vincula a Donald Trump y Vladimir Putin.
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