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Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos

Volodimir Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas tras el acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos.

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🇪🇸 Espanol 10 oct, 15:09 UTC
🇮🇹 Italiano 10 oct, 06:56 UTC · ANSA
🇬🇧 Ingles 10 oct, 14:24 UTC · BBC

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

El resumen

Los ataques rusos recientes en Ucrania han dejado al menos 15 muertos, incluidos niños en Zaporizhia, mientras Kiev lucha por contener la ofensiva y frenar la escalada militar en curso. La ofensiva se produce inmediatamente después de un acuerdo sobre diésel anunciado por Estados Unidos entre Donald Trump y Vladimir Putin, situación que motivó la acusación directa por parte del mandatario ucraniano sobre la respuesta rusa con bombardeos.

La cobertura de medios como AP News, Infobae, France 24, Chicago Tribune y San Antonio Express-News detalla el impacto humano de los ataques, mientras las autoridades ucranianas continúan enfrentando la ofensiva en el terreno y se aguarda la evolución de los acontecimientos derivados del acuerdo y la escalada bélica.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué acusación hizo Volodimir Zelensky?

Zelensky acusó a Rusia de responder con bombas al acuerdo del diésel anunciado por Estados Unidos.

¿Cuántas víctimas han dejado los ataques recientes?

Los reportes indican diferentes cifras de fallecidos según el alcance geográfico de los ataques, incluyendo al menos 12 muertos en Zaporizhia y un total de hasta 15 víctimas fatales en Ucrania.

¿Qué relación tienen los ataques con Estados Unidos?

Los bombardeos rusos ocurrieron tras un acuerdo sobre diésel anunciado por Estados Unidos en el que se vincula a Donald Trump y Vladimir Putin.

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Volodimir Zelensky Rusia Ucrania Estados Unidos Zaporizhia

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