Navi Pillay, pionera sudafricana de los derechos humanos, gana el Premio Nobel de la Paz
La jurista y pionera sudafricana Navi Pillay ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026.
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El resumen
El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2026 se ha otorgado a Navanethem Navi Pillay por su defensa del derecho internacional y su trayectoria en la lucha contra los genocidios. Diversos medios internacionales, entre ellos France 24, EL PAÍS, San Antonio Express-News, BBC y CNN en Español, han informado sobre el reconocimiento a la labor de la jurista.
La cobertura destaca que Pillay ha hecho rendir cuentas a los Estados y ha llevado esperanza a las víctimas a lo largo de su vida dedicada a los derechos humanos.
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Cobertura (8)
- El premio Nobel de la Paz 2026 fue otorgado a Navanethem Pillay por sus esfuerzos para promover la paz y el derecho internacional Infobae · hace 1 h
- La furiosa reacción del gobierno de Netanyahu a la elección de la ganadora del Nobel de la Paz La Nación · hace 1 h
- La jurista sudafricana Navi Pillay, quien "ha hecho rendir cuentas a los Estados y ha llevado esperanza a las víctimas", gana el premio Nobel de la Paz 2026 BBC · hace 1 h
- Navi Pillay, Nobel de la Paz 2026 por su defensa del derecho internacional France 24 · hace 3 h
- Navi Pillay, la Nobel de la Paz que ha dedicado su vida a luchar contra los genocidios EL PAÍS · hace 3 h
- Navanethem "Navi" Pillay gana el Premio Nobel de la Paz San Antonio Express-News · hace 3 h
- La jurista sudafricana Navi Pillay, quien "ha hecho rendir cuentas a los Estados y ha llevado esperanza a las víctimas", gana el premio Nobel de la Paz 2026 BBC · hace 3 h
- Navi Pillay, pionera sudafricana de los derechos humanos, gana el Premio Nobel de la Paz CNN en Español · hace 3 h
Respuestas rápidas
¿Quién ganó el Premio Nobel de la Paz 2026?
La jurista y defensora de los derechos humanos sudafricana Navi Pillay.
¿Por qué se le otorga el galardón?
Por su defensa del derecho internacional, su lucha contra los genocidios y por hacer rendir cuentas a los Estados.
¿Qué medios informaron sobre el premio?
Medios como France 24, EL PAÍS, San Antonio Express-News, BBC y CNN en Español cubrieron la noticia.
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