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Navi Pillay, pionera sudafricana de los derechos humanos, gana el Premio Nobel de la Paz

La jurista y pionera sudafricana Navi Pillay ha sido galardonada con el Premio Nobel de la Paz 2026.

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  • Clave informativa: Navi Pillay, pionera sudafricana de los derechos humanos, gana el Premio Nobel de la Paz
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El resumen

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2026 se ha otorgado a Navanethem Navi Pillay por su defensa del derecho internacional y su trayectoria en la lucha contra los genocidios. Diversos medios internacionales, entre ellos France 24, EL PAÍS, San Antonio Express-News, BBC y CNN en Español, han informado sobre el reconocimiento a la labor de la jurista.

La cobertura destaca que Pillay ha hecho rendir cuentas a los Estados y ha llevado esperanza a las víctimas a lo largo de su vida dedicada a los derechos humanos.

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🇪🇸 Espanol 9 oct, 13:09 UTC
🇩🇪 Aleman 9 oct, 09:04 UTC · n-tv.de
🇫🇷 Frances 9 oct, 09:08 UTC · RFI
🇧🇷 Portugues 9 oct, 10:14 UTC · G1
🇬🇧 Ingles 9 oct, 12:03 UTC · Reuters
🇮🇹 Italiano 9 oct, 12:15 UTC · la Repubblica

Detectado al cruzar nombres propios y cifras que sobreviven a la traducción. Las horas reflejan cuándo se indexó por primera vez la cobertura de cada edición.

Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Quién ganó el Premio Nobel de la Paz 2026?

La jurista y defensora de los derechos humanos sudafricana Navi Pillay.

¿Por qué se le otorga el galardón?

Por su defensa del derecho internacional, su lucha contra los genocidios y por hacer rendir cuentas a los Estados.

¿Qué medios informaron sobre el premio?

Medios como France 24, EL PAÍS, San Antonio Express-News, BBC y CNN en Español cubrieron la noticia.

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Temas

Navi Pillay Premio Nobel de la Paz Derechos Humanos Sudáfrica

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