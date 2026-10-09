Navi Pillay, pionera sudafricana de los derechos humanos, gana el Premio Nobel de la Paz

El anuncio del Premio Nobel de la Paz 2026 se ha otorgado a Navanethem Navi Pillay por su defensa del derecho internacional y su trayectoria en la lucha contra los genocidios. Diversos medios internacionales, entre ellos France 24, EL PAÍS, San Antonio Express-News, BBC y CNN en Español, han informado sobre el reconocimiento a la labor de la jurista.

La cobertura destaca que Pillay ha hecho rendir cuentas a los Estados y ha llevado esperanza a las víctimas a lo largo de su vida dedicada a los derechos humanos.