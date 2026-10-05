Rocío San Miguel: "Descubrí una fortaleza que no sabía que tenía"
La activista Rocío San Miguel recupera su libertad tras ser absuelta por un tribunal venezolano de cargos de terrorismo.
- Clave informativa: Rocío San Miguel: "Descubrí una fortaleza que no sabía que tenía"
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El resumen
La libertad de Rocío San Miguel es el eje central de la noticia, luego de que un tribunal venezolano la absolviera de las acusaciones de terrorismo, según informa courant.com. Esta resolución marca el fin de lo que la activista describe en Analitica.com como un duro capítulo de su vida. En sus primeras declaraciones, San Miguel reveló detalles sobre su detención.
El Pitazo informa que la activista realizó una huelga de hambre y que fue operada ocho meses después de sufrir una fractura. Asimismo, El Diario Venezuela detalla que durante cuatro meses se le prohibió la salida al sol, mientras que en El Nacional afirmó haber descubierto una fortaleza personal desconocida hasta entonces. No se presentan contradicciones entre los medios consultados sobre los hechos narrados.
La situación actual es de libertad para la activista tras la sentencia judicial.
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Cobertura (5)
- Rocío San Miguel sobre su tiempo en prisión: ‘‘Durante cuatro meses no me permitieron salir al sol’’ El Diario Venezuela · hace 5 h
- Rocío San Miguel: «Hoy culmina un duro capítulo de mi vida» Analitica.com · hace 5 h
- Rocío San Miguel en su primera entrevista: en prisión hizo huelga de hambre y la operaron 8 meses después de una fractura El Pitazo · hace 5 h
- Tribunal venezolano absuelve a activista que había sido acusada de terrorismo courant.com · hace 5 h
- Rocío San Miguel: "Descubrí una fortaleza que no sabía que tenía" El Nacional · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿De qué cargos fue absuelta Rocío San Miguel?
Fue absuelta de cargos de terrorismo por un tribunal venezolano.
¿Qué condiciones denunció San Miguel sobre su tiempo en prisión?
Declaró que no se le permitió salir al sol durante cuatro meses y que fue operada ocho meses después de una fractura.
¿Qué acciones tomó la activista durante su encarcelamiento?
Según El Pitazo, Rocío San Miguel realizó una huelga de hambre mientras estuvo en prisión.
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