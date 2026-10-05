Rocío San Miguel: "Descubrí una fortaleza que no sabía que tenía"

La libertad de Rocío San Miguel es el eje central de la noticia, luego de que un tribunal venezolano la absolviera de las acusaciones de terrorismo, según informa courant.com. Esta resolución marca el fin de lo que la activista describe en Analitica.com como un duro capítulo de su vida. En sus primeras declaraciones, San Miguel reveló detalles sobre su detención.

El Pitazo informa que la activista realizó una huelga de hambre y que fue operada ocho meses después de sufrir una fractura. Asimismo, El Diario Venezuela detalla que durante cuatro meses se le prohibió la salida al sol, mientras que en El Nacional afirmó haber descubierto una fortaleza personal desconocida hasta entonces. No se presentan contradicciones entre los medios consultados sobre los hechos narrados.

La situación actual es de libertad para la activista tras la sentencia judicial.