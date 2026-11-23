Francisco Mejía define en el décimo y Licey toma el liderato en solitario de la LIDOM
Un sencillo con bases llenas en la décima entrada da a los Tigres la victoria 3-2 sobre el Escogido y el primer lugar del torneo.
Detectado · Actualizado
- Clave informativa: Francisco Mejía define en el décimo y Licey toma el liderato en solitario de la LIDOM
- Punto central: Un sencillo con bases llenas en la décima entrada da a los Tigres la victoria 3-2 sobre el Escogido y el primer lugar del torneo.
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El resumen
Desenlace dramático en el Quisqueya
Los Tigres del Licey vencieron 3-2 a los Leones del Escogido este domingo en el Estadio Quisqueya Juan Marichal gracias a un hit decisivo de Francisco Mejía en la parte baja de la décima entrada. Con las bases llenas y un out, el receptor conectó una línea entre primera y segunda que remolcó a Mel Rojas Jr. —corredor fantasma— desde la antesala, dejando tendidos a los escarlatas y colocando a los azules en la cima en solitario del campeonato otoño-invernal dominicano.
Claves del partido y récords
- Marcador final: Licey 3 – Escogido 2 (10 entradas).
- Jugada ganadora: Sencillo de Francisco Mejía ante Alex Colomé con bases llenas en el décimo.
- Pitchers de decisión: Ganó Jean Carlos Mejía (2-0) con dos entradas en blanco; perdió Alex Colomé (1-2) sin retirar out en el décimo.
- Récords: Licey mejora a 18-11 y encadena cuatro victorias; Escogido cae a 17-12. Serie particular 4-2 a favor de los Tigres.
- Apertura: Luis Gil lanzó cinco entradas de una carrera, un hit, dos boletos y seis ponches (EFE 1.53).
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Comparativa de cobertura entre medios
Consenso confirmado
- Victoria 3-2 de Licey sobre Escogido en 10 entradas con hit de Francisco Mejía
- Licey asume el primer lugar en solitario con récord 18-11
- Jean Carlos Mejía gana y Alex Colomé pierde
Qué falta por confirmar
- Confirmación oficial de la asistencia al Estadio Quisqueya Juan Marichal
- Próximos enfrentamientos directos entre Licey y Escogido en el calendario restante
|Medio
|Enfoque destacado
|Diario Libre
|Enfatiza el rol del cerrador J.C. Mejía (2-0) y el indiscutible de Francisco Mejía al bosque derecho contra Colomé
|Lidom
|Titular oficial de la liga: "Francisco Mejía decide en el décimo y Licey asume el liderato"
Cobertura (5)
- Hit de Mejía deja en el terreno al Escogido y Licey asume la cima RC Noticias ·
- El Licey deja en el terreno a los Leones y asume la primera posición de la tabla Diario Libre ·
- Licey vence 3-2 al Escogido en diez entradas y se queda solo en el primer lugar de Lidom Acento ·
- Gilbert Gómez destaca la profundidad del Licey tras dramática victoria sobre el Escogido El Nuevo Diario ·
- Francisco Mejía decide en el décimo y Licey asume el liderato Lidom ·
Fuentes directas consultadas
- Francisco Mejía deja tendido al Escogido y coloca al Licey en la cima | De Último Minuto | Noticias de hoy en República Dominicana deultimominuto.com · Contraste documental
- Francisco Mejía decide y el Licey desplaza al Escogido de la primera posición elnacional.com.do · Contraste documental
- Lidom: Licey deja en el terreno al Escogido y asume el 1er puesto diariolibre.com · Contraste documental
- José Tena dispara hit decisivo y Estrellas dejan en el terreno al Licey en 10 entradas dominicanoshoy.com · Contraste documental
Cronología del ciclo informativo
Evolución temporal determinista sobre los 5 artículos indexados de esta tendencia.
Respuestas rápidas
¿Qué pasó en el partido entre Licey y Escogido el 22 de noviembre?
Los Tigres del Licey vencieron 3-2 a los Leones del Escogido en 10 entradas gracias a un sencillo de Francisco Mejía con bases llenas que remolcó la carrera del gane en el Estadio Quisqueya Juan Marichal.
¿Por qué es tendencia esta victoria de Licey?
Porque el triunfo coloca a los Tigres en el primer lugar en solitario de la LIDOM con récord 18-11, desplazando al Escogido (17-12) al segundo puesto, y llega tras una racha de cuatro victorias consecutivas.
¿Quiénes fueron los pitchers de decisión?
Ganó el relevista Jean Carlos Mejía (2-0) al lanzar dos entradas en blanco; perdió Alex Colomé (1-2) al permitir el hit decisivo sin retirar out en el décimo episodio.
¿Cómo se desarrolló la entrada decisiva?
En el décimo, Yamal Encarnación avanzó al corredor fantasma Mel Rojas Jr. con toque de sacrificio; Cristhian Adames y Miguel Andújar recibieron boletos intencionales consecutivos, llenando las bases para que Francisco Mejía conectara el hit ganador.
¿Qué récord tiene ahora Licey y cuántas victorias lleva seguidas?
Licey mejora su marca a 18-11 y suma su cuarta victoria consecutiva en el torneo.
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