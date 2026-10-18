Junior de Barranquilla tendría su primer fichaje mundialista para 2027: “Fue visto con Jhon Char”

El Junior de Barranquilla apunta a la incorporación de un defensor de la Selección Colombia para el 2027, un movimiento que ha generado expectativa en el ámbito deportivo. Medios como Revista Semana señalan que el jugador fue visto con Jhon Char, mientras que otras publicaciones mencionan preparativos para un fichaje inesperado de carácter internacional.

Los reportes actuales no detallan la identidad específica del futbolista involucrado ni los términos de un posible acuerdo contractual. La cobertura disponible tampoco especifica la fecha exacta en la que se concretaría la llegada del defensa al club, dejando abiertas múltiples incógnitas sobre el futuro plantel.