La asfixiante vida de la ciudad más contaminada del mundo

Desde el 10 de noviembre de 2026, la capital de India experimenta una crisis de contaminación del aire calificada como la más grave desde 2020. La situación ha llevado al Supremo indio a exigir el freno inmediato de las emisiones vehiculares en la ciudad, identificada en la cobertura como la más contaminada del mundo.

El deterioro ambiental se agudizó de manera directa por el lanzamiento de fuegos artificiales durante la celebración de la festividad de Diwali, según detallan medios como RFI y el Chicago Tribune. Las emisiones combinadas de los festejos y el tráfico han sumido a Nueva Delhi en condiciones de aire asfixiantes.

La cobertura actual se centra en las medidas judiciales del Supremo y el impacto de los eventos festivos, pero los reportes no especifican aún la duración prevista de las restricciones vehiculares ni las sanciones aplicables para su cumplimiento.