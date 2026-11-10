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La asfixiante vida de la ciudad más contaminada del mundo

Nueva Delhi enfrenta el noviembre más contaminado desde 2020 tras los festejos de Diwali.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: La asfixiante vida de la ciudad más contaminada del mundo
  • Punto central: Nueva Delhi enfrenta el noviembre más contaminado desde 2020 tras los festejos de Diwali.
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El resumen

Desde el 10 de noviembre de 2026, la capital de India experimenta una crisis de contaminación del aire calificada como la más grave desde 2020. La situación ha llevado al Supremo indio a exigir el freno inmediato de las emisiones vehiculares en la ciudad, identificada en la cobertura como la más contaminada del mundo.

El deterioro ambiental se agudizó de manera directa por el lanzamiento de fuegos artificiales durante la celebración de la festividad de Diwali, según detallan medios como RFI y el Chicago Tribune. Las emisiones combinadas de los festejos y el tráfico han sumido a Nueva Delhi en condiciones de aire asfixiantes.

La cobertura actual se centra en las medidas judiciales del Supremo y el impacto de los eventos festivos, pero los reportes no especifican aún la duración prevista de las restricciones vehiculares ni las sanciones aplicables para su cumplimiento.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué organismo ha intervenido ante la crisis en Nueva Delhi?

El Supremo indio ha solicitado frenar las emisiones vehiculares.

What event intensified the air pollution crisis?

Los fuegos artificiales de la festividad de Diwali agravaron la contaminación.

¿Desde qué año no se registraban niveles similares de contaminación en noviembre?

Los reportes indican que este es el noviembre más contaminado desde 2020.

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Nueva Delhi India Diwali Contaminación Medio Ambiente

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