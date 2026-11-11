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Reverendo Jorge Raschke cae junto a su vehículo desde tercer piso de estacionamiento en Guaynabo

El reverendo Jorge Raschke sobrevive tras caer con su vehículo desde el tercer piso de un estacionamiento en Guaynabo.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Reverendo Jorge Raschke cae junto a su vehículo desde tercer piso de estacionamiento en Guaynabo
  • Punto central: El reverendo Jorge Raschke sobrevive tras caer con su vehículo desde el tercer piso de un estacionamiento en Guaynabo.
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El resumen

El pastor Jorge Raschke se encuentra en condición estable y ha hablado desde el hospital tras protagonizar un accidente en el que su vehículo cayó desde el tercer piso de un estacionamiento multipisos en Guaynabo. Medios como Univision, Telemundo Puerto Rico, Primera Hora, El Vocero de Puerto Rico y El Nuevo Día documentan el suceso.

Las coberturas destacan las declaraciones del propio reverendo, quien señaló que está vivo de milagro después de precipitarse al vacío junto a su auto. Los reportes periodísticos confirman su traslado y atención hospitalaria inmediata tras el impacto, sin detallar las causas exactas que originaron la caída del vehículo en el estacionamiento.

Las informaciones disponibles no especifican cuáles fueron los factores mecánicos o humanos que provocaron el accidente ni el estado actual de la infraestructura del lugar, por lo que la cobertura no establece qué pasará con la investigación en curso.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Quién estuvo involucrado en el accidente?

El reverendo y pastor Jorge Raschke.

¿Dónde ocurrieron los hechos?

En un estacionamiento multipisos en Guaynabo.

¿Cuál es su estado de salud?

Se encuentra en condición estable y habló desde el hospital.

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