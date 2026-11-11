Reverendo Jorge Raschke cae junto a su vehículo desde tercer piso de estacionamiento en Guaynabo

El pastor Jorge Raschke se encuentra en condición estable y ha hablado desde el hospital tras protagonizar un accidente en el que su vehículo cayó desde el tercer piso de un estacionamiento multipisos en Guaynabo. Medios como Univision, Telemundo Puerto Rico, Primera Hora, El Vocero de Puerto Rico y El Nuevo Día documentan el suceso.

Las coberturas destacan las declaraciones del propio reverendo, quien señaló que está vivo de milagro después de precipitarse al vacío junto a su auto. Los reportes periodísticos confirman su traslado y atención hospitalaria inmediata tras el impacto, sin detallar las causas exactas que originaron la caída del vehículo en el estacionamiento.

Las informaciones disponibles no especifican cuáles fueron los factores mecánicos o humanos que provocaron el accidente ni el estado actual de la infraestructura del lugar, por lo que la cobertura no establece qué pasará con la investigación en curso.