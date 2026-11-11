Reverendo Jorge Raschke cae junto a su vehículo desde tercer piso de estacionamiento en Guaynabo
El reverendo Jorge Raschke sobrevive tras caer con su vehículo desde el tercer piso de un estacionamiento en Guaynabo.
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El resumen
El pastor Jorge Raschke se encuentra en condición estable y ha hablado desde el hospital tras protagonizar un accidente en el que su vehículo cayó desde el tercer piso de un estacionamiento multipisos en Guaynabo. Medios como Univision, Telemundo Puerto Rico, Primera Hora, El Vocero de Puerto Rico y El Nuevo Día documentan el suceso.
Las coberturas destacan las declaraciones del propio reverendo, quien señaló que está vivo de milagro después de precipitarse al vacío junto a su auto. Los reportes periodísticos confirman su traslado y atención hospitalaria inmediata tras el impacto, sin detallar las causas exactas que originaron la caída del vehículo en el estacionamiento.
Las informaciones disponibles no especifican cuáles fueron los factores mecánicos o humanos que provocaron el accidente ni el estado actual de la infraestructura del lugar, por lo que la cobertura no establece qué pasará con la investigación en curso.
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Cobertura (5)
- Vehículo operado por el pastor Jorge Raschke cayó desde el tercer piso de un estacionamiento multipisos El Nuevo Día · hace 5 h
- Jorge Raschke en condición estable tras caer su guagua de un tercer piso Primera Hora · hace 5 h
- Jorge Raschke habla desde el hospital tras impresionante accidente Telemundo Puerto Rico · hace 5 h
- “Estoy vivo de milagro”: pastor Jorge Raschke tras caer con su auto desde un tercer piso Univision · hace 5 h
- Reverendo Jorge Raschke cae junto a su vehículo desde tercer piso de estacionamiento en Guaynabo El Vocero de Puerto Rico · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Quién estuvo involucrado en el accidente?
El reverendo y pastor Jorge Raschke.
¿Dónde ocurrieron los hechos?
En un estacionamiento multipisos en Guaynabo.
¿Cuál es su estado de salud?
Se encuentra en condición estable y habló desde el hospital.
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