Nicola Porcella muestra cómo luce su nariz tras reciente cirugía: "Todavía no puedo moverla"

6 fuentes informan sobre la reciente cirugía estética de nariz a la que se sometió Nicola Porcella, mostrando cómo va quedando su nuevo aspecto y señalando que todavía no puede moverla. Tras la intervención, figuras como Wendy Guevara y Poncho De Nigris reaccionaron con comentarios y burlas, comparándolo con términos como Campu Jackson y Pinocho, según detallan medios como Infobae, TVNotas y Milenio.

Actualmente, la cobertura destaca que el conductor del programa Hoy enfrenta críticas y comentarios en redes sociales y por parte de otros conductores, quienes señalan que su rostro luce diferente tras el arreglito estético.