Nicola Porcella muestra cómo luce su nariz tras reciente cirugía: "Todavía no puedo moverla"
6 fuentes informan sobre la reciente cirugía estética de nariz de Nicola Porcella y las reacciones generadas.
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El resumen
6 fuentes informan sobre la reciente cirugía estética de nariz a la que se sometió Nicola Porcella, mostrando cómo va quedando su nuevo aspecto y señalando que todavía no puede moverla. Tras la intervención, figuras como Wendy Guevara y Poncho De Nigris reaccionaron con comentarios y burlas, comparándolo con términos como Campu Jackson y Pinocho, según detallan medios como Infobae, TVNotas y Milenio.
Actualmente, la cobertura destaca que el conductor del programa Hoy enfrenta críticas y comentarios en redes sociales y por parte de otros conductores, quienes señalan que su rostro luce diferente tras el arreglito estético.
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Respuestas rápidas
¿Qué procedimiento se realizó Nicola Porcella?
Se sometió a una cirugía estética de nariz, según indican los reportes.
¿Quiénes han reaccionado a la cirugía?
Wendy Guevara, Poncho De Nigris y otros conductores han emitido comentarios y burlas al respecto.
¿Cuál es el estado actual de su recuperación mencionado en las notas?
El propio Nicola Porcella señaló que todavía no puede mover la nariz.
Cobertura (7)
- Wendy Guevara reacciona a la nueva nariz de Nicola Porcella, ¿no le gustó?: “Campu Jackson” VIDEO TVNotas · hace 22 h
- Nicola Porcella recibe burlas por su nueva nariz: así quedó el conductor de Hoy tras su cirugía Infobae · hace 22 h
- Nicola Porcella muestra cómo va quedando de su último arreglito estético y recibe críticas Periódico AM · hace 22 h
- Conductores se BURLAN de Nicola Porcella tras arreglito en la nariz: "Ya no lo veo tan varonil" Milenio · hace 22 h
- Poncho De Nigris se burla de la nariz de Nicola Porcella y le lanza polémico comentario: “Es Pinocho” Infobae · hace 22 h
- Nicola Porcella sorprende al lucir su nueva nariz tras operación y desata comentarios en redes: así luce ahora Trome.com · hace 22 h
- Nicola Porcella muestra cómo luce su nariz tras reciente cirugía: "Todavía no puedo moverla" RPP Noticias · hace 22 h
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