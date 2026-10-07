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Nicola Porcella muestra cómo luce su nariz tras reciente cirugía: "Todavía no puedo moverla"

6 fuentes informan sobre la reciente cirugía estética de nariz de Nicola Porcella y las reacciones generadas.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Entretenimiento · En aumento
  • Clave informativa: Nicola Porcella muestra cómo luce su nariz tras reciente cirugía: "Todavía no puedo moverla"
  • Punto central: 6 fuentes informan sobre la reciente cirugía estética de nariz de Nicola Porcella y las reacciones generadas.
  • Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 21 calculada a partir de 6 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
  • Pronóstico del radar: Se prevé que el interés comience a remitir en las próximas horas.
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El resumen

6 fuentes informan sobre la reciente cirugía estética de nariz a la que se sometió Nicola Porcella, mostrando cómo va quedando su nuevo aspecto y señalando que todavía no puede moverla. Tras la intervención, figuras como Wendy Guevara y Poncho De Nigris reaccionaron con comentarios y burlas, comparándolo con términos como Campu Jackson y Pinocho, según detallan medios como Infobae, TVNotas y Milenio.

Actualmente, la cobertura destaca que el conductor del programa Hoy enfrenta críticas y comentarios en redes sociales y por parte de otros conductores, quienes señalan que su rostro luce diferente tras el arreglito estético.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: todas las afirmaciones respaldadas por las fuentes Actualizado hace 1 h.

Respuestas rápidas

¿Qué procedimiento se realizó Nicola Porcella?

Se sometió a una cirugía estética de nariz, según indican los reportes.

¿Quiénes han reaccionado a la cirugía?

Wendy Guevara, Poncho De Nigris y otros conductores han emitido comentarios y burlas al respecto.

¿Cuál es el estado actual de su recuperación mencionado en las notas?

El propio Nicola Porcella señaló que todavía no puede mover la nariz.

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Nicola Porcella Wendy Guevara Poncho De Nigris Cirugía Televisión

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