Checo Pérez abandona la sprint de Singapur tras choque

La competencia se tornó caótica después de que Russell sufriera un choque mientras lideraba la prueba, circunstancia que abrió el camino para que Verstappen cruzara la meta en la primera posición. La cobertura también señala que el piloto neerlandés había conseguido la pole para esta carrera esprint debido a un error registrado en el control de carrera.

Sin embargo, la cobertura no detalla los pormenores exactos del abandono de Checo Pérez mencionados en la tendencia principal, centrándose mayoritariamente en el desarrollo del incidente de Russell y el triunfo de Verstappen.