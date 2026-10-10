Checo Pérez abandona la sprint de Singapur tras choque
El 10 de octubre de 2026, Max Verstappen se llevó la victoria en la carrera esprint del Gran Premio de Singapur.
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El resumen
La competencia se tornó caótica después de que Russell sufriera un choque mientras lideraba la prueba, circunstancia que abrió el camino para que Verstappen cruzara la meta en la primera posición. La cobertura también señala que el piloto neerlandés había conseguido la pole para esta carrera esprint debido a un error registrado en el control de carrera.
Sin embargo, la cobertura no detalla los pormenores exactos del abandono de Checo Pérez mencionados en la tendencia principal, centrándose mayoritariamente en el desarrollo del incidente de Russell y el triunfo de Verstappen.
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Respuestas rápidas
¿Quién ganó la carrera esprint del Gran Premio de Singapur?
Max Verstappen se llevó la victoria.
¿Qué le ocurrió a Russell durante la competencia?
Russell se estrelló cuando iba en el primer lugar de la carrera.
¿Cómo obtuvo Verstappen la pole para la carrera esprint?
La consiguió debido a un error en el control de carrera.
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