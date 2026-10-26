Salió a la luz la agresión que sufrió Camavinga tras el doblete de Mbappé ante Barça
Salió a la luz la agresión sufrida por Camavinga tras el doblete de Mbappé frente al Barcelona en el Clásico.
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Cobertura (5)
- Radicales del Barcelona agredieron a Camavinga con una bandera en la celebración del segundo gol del Real M... OkDiario · hace 3 h
- Las imágenes de los banderazos y del lanzamiento de objetos por parte de los seguidores del Barça hacia los jugadores del Real Madrid tras el gol de la victoria madridista COPE · hace 3 h
- ¿Será sancionado? El árbitro del Clásico acusa al Barcelona tras la derrota en el Clásico Yahoo · hace 3 h
- Brutal agresión a Camavinga durante la celebración del segundo gol del Real Madrid MARCA · hace 3 h
- Salió a la luz la agresión que sufrió Camavinga tras el doblete de Mbappé ante Barça DIEZ.HN · hace 3 h
El resumen
La cobertura informativa detalla que aficionados radicales del Barcelona agredieron a Camavinga utilizando una bandera y lanzando objetos a los jugadores del Real Madrid. Estos incidentes ocurrieron durante la celebración del segundo gol y la victoria madridista en el encuentro deportivo.
Tras los hechos, las imágenes de los banderazos y de la conducta de los seguidores azulgranas comenzaron a difundirse ampliamente en los medios. Diversos espacios informativos, incluyendo reportes de OkDiario, COPE, Yahoo, MARCA y DIEZ.HN, han documentado los altercados registrados en el terreno de juego.
En cuanto a las consecuencias reglamentarias, la situación se encuentra en un punto donde el árbitro del partido acusó al Barcelona tras la derrota. La cobertura no especifica aún si se aplicarán sanciones disciplinarias concretas a raíz de los señalamientos arbitrales y de los incidentes violentos captados en las imágenes.
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Respuestas rápidas
Quién sufrió la agresión durante el partido?
La cobertura señala que Camavinga fue agredido durante la celebración del segundo gol del Real Madrid.
Qué medios cubrieron los incidentes del Clásico?
Entre los medios que informaron sobre los hechos se encuentran OkDiario, COPE, Yahoo, MARCA y DIEZ.HN.
Qué acción tomó el árbitro tras el encuentro?
El árbitro del Clásico acusó al Barcelona tras la derrota registrada en el partido.
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