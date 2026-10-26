Salió a la luz la agresión que sufrió Camavinga tras el doblete de Mbappé ante Barça

La cobertura informativa detalla que aficionados radicales del Barcelona agredieron a Camavinga utilizando una bandera y lanzando objetos a los jugadores del Real Madrid. Estos incidentes ocurrieron durante la celebración del segundo gol y la victoria madridista en el encuentro deportivo.

Tras los hechos, las imágenes de los banderazos y de la conducta de los seguidores azulgranas comenzaron a difundirse ampliamente en los medios. Diversos espacios informativos, incluyendo reportes de OkDiario, COPE, Yahoo, MARCA y DIEZ.HN, han documentado los altercados registrados en el terreno de juego.

En cuanto a las consecuencias reglamentarias, la situación se encuentra en un punto donde el árbitro del partido acusó al Barcelona tras la derrota. La cobertura no especifica aún si se aplicarán sanciones disciplinarias concretas a raíz de los señalamientos arbitrales y de los incidentes violentos captados en las imágenes.