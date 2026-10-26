LA TABLA: Olimpia recupera la cima y Motagua mete presión y Platense en estado crítico

El Club Olimpia retoma la cima de la clasificación general luego de superar a los Lobos UPN en un encuentro descrito por la cobertura como accidentado y que rompió la racha del conjunto rival. Esta victoria permite al equipo capitalino desplazar a Real España en la parte alta de la tabla de posiciones, mientras que Motagua mantiene su avance en la competencia y el club Platense figura en estado crítico según los reportes recientes de medios como Diario La Tribuna, Deportes TVC, ElHeraldo.hn y DIEZ.HN.

Las publicaciones actuales registran los movimientos en la tabla y las obligaciones de los equipos capitalinos, aunque la cobertura no detalla los marcadores exactos de todos los encuentros involucrados ni específica los detalles sobre el estado crítico de Platense. Tampoco se especifican los próximos enfrentamientos ni las decisiones técnicas de los clubes implicados en la jornada.