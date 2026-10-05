Quiénes son Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, los jóvenes influencers de derecha que lograron las mayores votaciones en la historia de la Cámara de Diputados de Brasil
El bolsonarismo avanza en las elecciones de Brasil con triunfos legislativos y votaciones históricas.
- Clave informativa: Quiénes son Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, los jóvenes influencers de derecha que lograron las mayores votaciones en la historia de la Cámara de Diputados de Brasil
- Punto central: El bolsonarismo avanza en las elecciones de Brasil con triunfos legislativos y votaciones históricas.
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El resumen
Los Bolsonaro ganaron la primera vuelta presidencial y consiguieron cuatro escaños en el Congreso, según informaron RFI y La Nación, mientras la cobertura de BBC detalló las votaciones históricas obtenidas por los jóvenes influencers de derecha Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira en la Cámara de Diputados. Posteriormente, LancasterOnline indicó que la esposa del expresidente Jair Bolsonaro busca una banca en el Senado brasileño, al tiempo que La Nación reportó que el sector prepara una ofensiva legislativa que incluye la amnistía para Jair Bolsonaro y el juicio político a jueces.
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Cobertura (4)
- Los Bolsonaro ganan la primera vuelta presidencial y cuatro escaños en el Congreso RFI · hace 4 h
- El bolsonarismo gana fuerza en el Congreso de Brasil y prepara su ofensiva: amnistía para Jair Bolsonaro e impeachment de jueces La Nación · hace 4 h
- LO ÚLTIMO: la esposa del expresidente Jair Bolsonaro busca una banca en el Senado brasileño LancasterOnline · hace 4 h
- Quiénes son Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, los jóvenes influencers de derecha que lograron las mayores votaciones en la historia de la Cámara de Diputados de Brasil BBC · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Quiénes lograron las mayores votaciones en la Cámara de Diputados?
Los jóvenes influencers de derecha Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira alcanzaron las mayores votaciones en la historia de la Cámara de Diputados de Brasil.
¿Qué objetivos prepara el bolsonarismo en el Congreso?
El sector prepara una ofensiva que incluye amnistía para Jair Bolsonaro y el impeachment de jueces.
¿Qué cargo busca la esposa del expresidente?
Busca una banca en el Senado brasileño.
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