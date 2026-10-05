Quiénes son Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira, los jóvenes influencers de derecha que lograron las mayores votaciones en la historia de la Cámara de Diputados de Brasil

Los Bolsonaro ganaron la primera vuelta presidencial y consiguieron cuatro escaños en el Congreso, según informaron RFI y La Nación, mientras la cobertura de BBC detalló las votaciones históricas obtenidas por los jóvenes influencers de derecha Lucas Pavanato y Nikolas Ferreira en la Cámara de Diputados. Posteriormente, LancasterOnline indicó que la esposa del expresidente Jair Bolsonaro busca una banca en el Senado brasileño, al tiempo que La Nación reportó que el sector prepara una ofensiva legislativa que incluye la amnistía para Jair Bolsonaro y el juicio político a jueces.