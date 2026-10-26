Luis Díaz quedó por fuera del top 20 del Balón de Oro 2026

El 26 de octubre de 2026, la cobertura confirmó la posición final de Luis Díaz en el Balón de Oro 2026, señalando que quedó fuera del grupo de los veinte mejores del mundo, según detallaron medios como El Tiempo y Noticias RCN. La situación del jugador colombiano generó discusiones sobre su desempeño y su lugar histórico frente a otros futbolistas del país en la máxima gala del fútbol internacional.

La información sobre su ubicación exacta y su segunda aparición en la ceremonia fue difundida previamente por la prensa alemana y replicada por plataformas como Revista Semana e impactonews.co, destacando detalles sobre los horarios y la transmisión del evento. Paralelamente, la conversación en redes sociales y medios como El Colombiano examinó cuál ha sido el colombiano que ha llegado más lejos en la historia de este galardón.

Los reportes actuales no especifican con exactitud el puesto numérico exacto en el que finalizó el deportista fuera de los veinte primeros lugares, ni tampoco los detalles completos de las votaciones emitidas por los jurados especializados.