La cobertura informativa registra una crisis diplomática y comercial que afecta directamente al futbolista Kylian Mbappé en el mercado asiático. Diversas marcas en China han cortado sus vínculos con el delantero y se le señala públicamente por haber ofendido los denominados sentimientos nacionales, mientras que la Cancillería del país ha emitido una respuesta contundente al respecto.

Esta situación se desencadenó a raíz de los comentarios del jugador sobre un meme calificado como el del dictador chino. Como respuesta inmediata, la presencia del deportista ha sido borrada de contextos mediáticos locales, como las menciones relacionadas con el Balón de Oro, tratándole de manera institucional como si no existiera.

Los despachos informativos de medios como Yahoo y RPP Noticias señalan que este conflicto representa un duro golpe tanto para la imagen del jugador como para los intereses del Real Madrid en la región. Sin embargo, los reportes actuales no especifican el alcance económico exacto de la ruptura comercial ni los detalles sobre posibles disculpas oficiales o medidas disciplinarias adicionales por parte de las autoridades o los patrocinadores afectados.