Empresas chinas rompen con Mbappé tras sus declaraciones sobre 'meme' del "dictador chino"
Empresas y medios de China anuncian la ruptura con Kylian Mbappé tras sus declaraciones sobre un meme relacionado con un dictador.
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Cobertura (5)
- China rompe con Mbappé MARCA · hace 4 h
- China borra a Mbappé del Balón de Oro y lo trata como si no existiera Primera Hora · hace 4 h
- China repudia a Mbappé, acusado de ofender los "sentimientos nacionales" France 24 · hace 4 h
- La crisis de Mbappé se agrava: duro golpe para el Real Madrid y la respuesta contundente de la Cancillería china Yahoo · hace 4 h
- Empresas chinas rompen con Mbappé tras sus declaraciones sobre 'meme' del "dictador chino" RPP Noticias · hace 4 h
El resumen
La cobertura informativa registra una crisis diplomática y comercial que afecta directamente al futbolista Kylian Mbappé en el mercado asiático. Diversas marcas en China han cortado sus vínculos con el delantero y se le señala públicamente por haber ofendido los denominados sentimientos nacionales, mientras que la Cancillería del país ha emitido una respuesta contundente al respecto.
Esta situación se desencadenó a raíz de los comentarios del jugador sobre un meme calificado como el del dictador chino. Como respuesta inmediata, la presencia del deportista ha sido borrada de contextos mediáticos locales, como las menciones relacionadas con el Balón de Oro, tratándole de manera institucional como si no existiera.
Los despachos informativos de medios como Yahoo y RPP Noticias señalan que este conflicto representa un duro golpe tanto para la imagen del jugador como para los intereses del Real Madrid en la región. Sin embargo, los reportes actuales no especifican el alcance económico exacto de la ruptura comercial ni los detalles sobre posibles disculpas oficiales o medidas disciplinarias adicionales por parte de las autoridades o los patrocinadores afectados.
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Respuestas rápidas
¿Por qué rompen las empresas chinas con Kylian Mbappé?
La ruptura ocurre tras las declaraciones del futbolista sobre un meme del dictador chino, lo cual ha sido considerado como una ofensa a los sentimientos nacionales.
¿Cómo ha reaccionado el gobierno de China ante la polémica?
La Cancillería china ha dado una respuesta contundente y los medios locales han borrado las referencias al deportista, tratándolo como si no existiera.
¿Qué impacto tiene esta crisis según las fuentes?
La cobertura señala que se trata de un duro golpe para el Real Madrid y para la relación comercial del delantero en el mercado chino.
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