Recuperan cuerpo de joven arrastrado por corrientes marinas en Isla Verde

El hallazgo del cuerpo de un joven arrastrado por las corrientes marinas movilizó a los equipos de rescate en la zona costera que abarca entre Carolina y San Juan, específicamente en sectores como Isla Verde y la playa Punta Las Marías. La búsqueda inicial, enfocada en localizar a un menor de 17 años o adolescente reportado en el agua, contó con la cobertura de diversos medios locales como Primera Hora, El Vocero de Puerto Rico, El Nuevo Día, Telemundo Puerto Rico y NotiCel, quienes documentaron las labores de rescate y la posterior recuperación del cuerpo.

Las informaciones disponibles en la cobertura no detallan las circunstancias exactas que precedieron al incidente ni la identidad del joven, limitándose a reportar la culminación de la búsqueda tras el hallazgo del cuerpo por parte de las autoridades.