China borra a Mbappé del Balón de Oro y lo trata como si no existiera
LaLiga y Kylian Mbappé piden perdón a China tras una fuerte polémica por un meme sobre Mao Zedong.
- Clave informativa: China borra a Mbappé del Balón de Oro y lo trata como si no existiera
- Punto central: LaLiga y Kylian Mbappé piden perdón a China tras una fuerte polémica por un meme sobre Mao Zedong.
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El resumen
Kylian Mbappé y el presidente de LaLiga, Javier Tebas, han presentado disculpas públicas dirigidas al pueblo chino tras la controversia generada por un comentario del futbolista en el que se refería al líder histórico Mao Zedong como un "dictador chino". La situación ha provocado un boicot comercial contra el delantero en territorio asiático y una respuesta directa de la televisión china, que ha decidido suspender las emisiones de los partidos de LaLiga.
La cobertura de medios como ESPN Deportes, AP News, Mundo Deportivo, La Vanguardia y Yahoo detalla cómo el incidente escaló rápidamente hasta afectar la retransmisión oficial del campeonato español en el mercado chino. Las repercusiones económicas y de difusión directa afectan de lleno tanto a la imagen del jugador como a los intereses comerciales de la competición en el país asiático.
Por el momento, los reportes informativos no especifican si la suspensión de las transmisiones televisivas será temporal ni qué medidas adicionales adoptarán los organizadores del torneo para reparar la relación comercial con el público y las autoridades de China tras las respectivas disculpas.
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Cobertura (5)
- Tras la polémica de Mbappé, Tebas presenta una disculpa al pueblo chino Yahoo · hace 4 h
- LaLiga pide perdón a China por declaraciones de Mbappé sobre Mao ESPN Deportes · hace 4 h
- Kylian Mbappé se disculpa por comentario sobre "dictador chino" AP News · hace 4 h
- Boicot en China a Kylian Mbappé Mundo Deportivo · hace 4 h
- La televisión china suspende las emisiones de LaLiga tras la polémica de Mbappé y su 'meme' del “dictador chino” La Vanguardia · hace 4 h
Respuestas rápidas
¿Por qué se originó la polémica con Kylian Mbappé?
La controversia surgió a raíz de un comentario y un meme emitidos por el futbolista sobre Mao Zedong, al que calificó de dictador chino.
¿Quiénes han pedido disculpas por este incidente?
Tanto el propio Kylian Mbappé como Javier Tebas, representante de LaLiga, han presentado disculpas públicas al pueblo chino.
¿Qué consecuencias ha tenido la polémica en China?
Se ha registrado un boicot contra Mbappé en el país y la televisión china ha suspendido las emisiones de los partidos de LaLiga.
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