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Concacaf castiga a Cartaginés con tres bajas duras antes de enfrentar a Olimpia

Cartaginés afronta bajas sensibles y un estadio en contra para su duelo de vuelta ante Olimpia en la Copa Centroamericana.

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  • Clave informativa: Concacaf castiga a Cartaginés con tres bajas duras antes de enfrentar a Olimpia
  • Punto central: Cartaginés afronta bajas sensibles y un estadio en contra para su duelo de vuelta ante Olimpia en la Copa Centroamericana.
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Cobertura (17)

El resumen

Olimpia recibe a Cartaginés en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, un duelo clave donde se definen los escenarios rumbo a la final del torneo regional. La antesala del encuentro se ha calentado con declaraciones cruzadas entre directores técnicos y reacciones de la prensa de Honduras hacia Amarini Villatoro, además de los señalamientos de Espinel sobre el manejo de planteles y las críticas hacia la historia de un club.

En el plano deportivo, la Concacaf castigó a Cartaginés con tres bajas duras para este compromiso crucial, sumado al reto de jugar con todo el estadio Chelato Uclés en contra. Las coberturas de medios como La Nación Costa Rica, DIEZ.HN, Diario La Tribuna y Claro Sports detallan las expectativas, los horarios y las transmisiones en vivo de este enfrentamiento de alto voltaje.

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Respuestas rápidas

¿Qué equipos se enfrentan en la semifinal de la Copa Centroamericana?

Olimpia y Cartaginés se miden en el partido de vuelta de las semifinales.

¿Qué sanción recibió Cartaginés antes del encuentro?

La Concacaf castigó al club con tres bajas duras para encarar el duelo.

¿Dónde se disputa el partido de vuelta?

El encuentro se juega con todo el estadio Chelato Uclés en contra para el conjunto visitante.

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Cartaginés Olimpia Concacaf Copa Centroamericana

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