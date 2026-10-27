Concacaf castiga a Cartaginés con tres bajas duras antes de enfrentar a Olimpia

Olimpia recibe a Cartaginés en el partido de vuelta de las semifinales de la Copa Centroamericana 2026, un duelo clave donde se definen los escenarios rumbo a la final del torneo regional. La antesala del encuentro se ha calentado con declaraciones cruzadas entre directores técnicos y reacciones de la prensa de Honduras hacia Amarini Villatoro, además de los señalamientos de Espinel sobre el manejo de planteles y las críticas hacia la historia de un club.

En el plano deportivo, la Concacaf castigó a Cartaginés con tres bajas duras para este compromiso crucial, sumado al reto de jugar con todo el estadio Chelato Uclés en contra. Las coberturas de medios como La Nación Costa Rica, DIEZ.HN, Diario La Tribuna y Claro Sports detallan las expectativas, los horarios y las transmisiones en vivo de este enfrentamiento de alto voltaje.