Exfutbolista desafiará a Infantino por la presidencia de la FIFA

El fútbol mundial experimenta un giro imprevisto de cara a las próximas elecciones de la FIFA, programadas para marzo. La posible irrupción de una candidatura alternativa desafía la continuidad de la actual dirigencia y pone el foco en la gobernanza del organismo internacional.

El exfutbolista suizo Ramón Vega estudia presentar su candidatura para presidir la entidad con el objetivo declarado de devolver la credibilidad al deporte y reformar la estructura actual, señalando que la disciplina se encuentra en una situación crítica. En paralelo, la cobertura destaca que los dirigentes del fútbol europeo se han reunido para trazar una estrategia orientada a destituir a Infantino, detallando además el perfil del candidato que buscan para impulsar cambios profundos.

Por su parte, los planes de inversión del actual presidente para el Mundial y las decisiones en torno a la Concacaf, donde Montagliani no dejará su cargo, reconfiguran el mapa de apoyos y los votos previstos para el proceso electoral. Las próximas semanas definirán si la postulación del exdefensa consolida los apoyos necesarios y cómo responderán los diferentes bloques continentales ante este desafío a la presidencia.