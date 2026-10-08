Exfutbolista desafiará a Infantino por la presidencia de la FIFA
El panorama electoral de la FIFA cambia tras la irrupción de Ramón Vega como posible rival de Gianni Infantino.
- Clave informativa: Exfutbolista desafiará a Infantino por la presidencia de la FIFA
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El resumen
El fútbol mundial experimenta un giro imprevisto de cara a las próximas elecciones de la FIFA, programadas para marzo. La posible irrupción de una candidatura alternativa desafía la continuidad de la actual dirigencia y pone el foco en la gobernanza del organismo internacional.
El exfutbolista suizo Ramón Vega estudia presentar su candidatura para presidir la entidad con el objetivo declarado de devolver la credibilidad al deporte y reformar la estructura actual, señalando que la disciplina se encuentra en una situación crítica. En paralelo, la cobertura destaca que los dirigentes del fútbol europeo se han reunido para trazar una estrategia orientada a destituir a Infantino, detallando además el perfil del candidato que buscan para impulsar cambios profundos.
Por su parte, los planes de inversión del actual presidente para el Mundial y las decisiones en torno a la Concacaf, donde Montagliani no dejará su cargo, reconfiguran el mapa de apoyos y los votos previstos para el proceso electoral. Las próximas semanas definirán si la postulación del exdefensa consolida los apoyos necesarios y cómo responderán los diferentes bloques continentales ante este desafío a la presidencia.
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Cobertura (24)
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Respuestas rápidas
¿Quién planea desafiar a Gianni Infantino en las elecciones de la FIFA?
El exfutbolista suizo Ramón Vega estudia y anuncia su intención de presentar su candidatura a la presidencia.
¿Qué papel juega la UEFA en este proceso?
Dirigentes del fútbol europeo se han reunido para trazar una estrategia y han detallado el perfil del candidato que buscan para reformar la FIFA.
¿Cuándo se decidirá el voto de la FIFA?
Los movimientos actuales y los planes de inversión reconfiguran el voto previsto para el mes de marzo.
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