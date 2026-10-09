MLB propone acortar rol regular y ampliar Series Divisionales
Las Grandes Ligas proponen recortar el rol regular a 154 partidos y ampliar las Series Divisionales.
- Clave informativa: MLB propone acortar rol regular y ampliar Series Divisionales
- Punto central: Las Grandes Ligas proponen recortar el rol regular a 154 partidos y ampliar las Series Divisionales.
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El resumen
La Major League Baseball (MLB) ha presentado una propuesta formal para modificar el calendario de la temporada regular, reduciéndolo de 162 a 154 juegos a partir de 2029, además de introducir cambios significativos en la estructura de los playoffs mediante la ampliación de las Series Divisionales a un formato de siete juegos. Sin embargo, la cobertura informativa actual señala que la propuesta incluye un giro inesperado en la fase final, aunque los detalles específicos sobre la implementación de dicho giro y las reacciones oficiales de los equipos o asociaciones de jugadores no han sido especificados en los reportes iniciales.
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Cobertura (5)
- MLB Propone volver al formato anterior del calendario, pero no sin un giro inesperado en la fase final Fox News · hace 5 h
- MLB propone acortar la temporada regular a 154 juegos en 2029 y ampliar serie divisional a 7 juegos San Antonio Express-News · hace 5 h
- Las Grandes Ligas proponen acortar la temporada y reformar los playoffs France 24 · hace 5 h
- MLB propone calendario de 154 juegos y novedades en el formato de playoffs MLB.com · hace 5 h
- MLB propone acortar rol regular y ampliar Series Divisionales ESPN Deportes · hace 5 h
Respuestas rápidas
¿Cuántos juegos tendrá la temporada regular según la propuesta?
La propuesta contempla reducir la temporada regular a 154 juegos a partir del año 2029.
¿Qué cambios se proponen para los playoffs?
Se plantea ampliar las Series Divisionales para que se jueguen a un máximo de siete juegos, además de otras novedades en el formato general de la postemporada.
¿Qué medios informan sobre estos cambios?
La noticia ha sido difundida por plataformas como Fox News, San Antonio Express-News, France 24, MLB.com y ESPN Deportes.
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