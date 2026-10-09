MLB propone acortar rol regular y ampliar Series Divisionales

La Major League Baseball (MLB) ha presentado una propuesta formal para modificar el calendario de la temporada regular, reduciéndolo de 162 a 154 juegos a partir de 2029, además de introducir cambios significativos en la estructura de los playoffs mediante la ampliación de las Series Divisionales a un formato de siete juegos. Sin embargo, la cobertura informativa actual señala que la propuesta incluye un giro inesperado en la fase final, aunque los detalles específicos sobre la implementación de dicho giro y las reacciones oficiales de los equipos o asociaciones de jugadores no han sido especificados en los reportes iniciales.