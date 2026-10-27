El tío de Lamine Yamal estalla: "A Harry Kane le han regalado el Balón de Oro"
El Balón de Oro genera polémica por declaraciones sobre Lamine Yamal, Harry Kane y Rodri.
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Cobertura (6)
- Tras la coronación de Kane con el Balón de Oro: ¿cómo perdió Lamine Yamal pese a obtener el 64% de los votos? Yahoo · hace 3 h
- El vacile de Henry a Lamine que dejó con estas caras a Laporta, Ronaldo e Inés García: la escena es butal Diario AS · hace 3 h
- Vincent Garcia, redactor jefe de France Football y responsable del Balón de Oro: “Creo que Rodri le quitó votos a Lamine” SPORT · hace 3 h
- David Sánchez carga contra Lamine Yamal y Mbappé tras el Balón de Oro: "Hay que saber ganar, pero, sobre todo, hay que saber perder" MARCA · hace 3 h
- Un caos organizativo, el "mal trago" de Lamine y otras intrahistorias del Balón de Oro más ajustado: "Entre los españoles se han quitado votos" El Mundo · hace 3 h
- El tío de Lamine Yamal estalla: "A Harry Kane le han regalado el Balón de Oro" marca usa · hace 3 h
El resumen
El tío de Lamine Yamal criticó duramente el galardón al afirmar que a Harry Kane se lo han regalado, mientras que medios como SPORT recogen declaraciones de Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, indicando que Rodri le quitó votos a Lamine. El Mundo señala un caos organizativo, el mal trago vivido por Lamine y que entre los españoles se habrían quitado votos.
Por su parte, Diario AS menciona un vacile de Henry a Lamine que dejó sorprendidos a Laporta, Ronaldo e Inés García. En la actualidad, MARCA refleja las críticas de David Sánchez hacia Lamine Yamal y Mbappé tras la gala, señalando que hay que saber ganar y perder, en medio de un escenario donde la cobertura no especifica próximas medidas oficiales.
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Respuestas rápidas
¿Qué declaró el tío de Lamine Yamal?
Afirmó que a Harry Kane le han regalado el Balón de Oro.
¿Qué dijo el responsable del Balón de Oro sobre los votos?
Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, señaló que Rodri le quitó votos a Lamine.
¿Qué otros incidentes menciona la cobertura sobre la gala?
El Mundo informa sobre un caos organizativo y un mal trago para Lamine, mientras que Diario AS destaca una escena protagonizada por Henry ante Laporta, Ronaldo e Inés García.
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