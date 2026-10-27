El tío de Lamine Yamal estalla: "A Harry Kane le han regalado el Balón de Oro"

El tío de Lamine Yamal criticó duramente el galardón al afirmar que a Harry Kane se lo han regalado, mientras que medios como SPORT recogen declaraciones de Vincent Garcia, redactor jefe de France Football, indicando que Rodri le quitó votos a Lamine. El Mundo señala un caos organizativo, el mal trago vivido por Lamine y que entre los españoles se habrían quitado votos.

Por su parte, Diario AS menciona un vacile de Henry a Lamine que dejó sorprendidos a Laporta, Ronaldo e Inés García. En la actualidad, MARCA refleja las críticas de David Sánchez hacia Lamine Yamal y Mbappé tras la gala, señalando que hay que saber ganar y perder, en medio de un escenario donde la cobertura no especifica próximas medidas oficiales.