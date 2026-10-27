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LaLiga y Mbappé piden perdón a China tras polémica por sus dichos

Kylian Mbappé y LaLiga piden disculpas en China tras las críticas por un comentario sobre Mao.

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  • Clave informativa: LaLiga y Mbappé piden perdón a China tras polémica por sus dichos
  • Punto central: Kylian Mbappé y LaLiga piden disculpas en China tras las críticas por un comentario sobre Mao.
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Cobertura (9)

El resumen

DW.com informó inicialmente que la televisión china suspendió la emisión de LaLiga tras una polémica generada por dichos del jugador. La cobertura posterior de medios como Yahoo en Español Vida y Estilo, Chicago Tribune, BBC, MARCA, The Morning Call y Yakima Herald-Republic detalló que Kylian Mbappé se mostró arrepentido por haber llamado dictador a Mao y por ofender los sentimientos nacionales, luego de enfrentar una ola de repudio, críticas y llamados a boicot en dicho país.

LaLiga y su presidente, Javier Tebas, también expresaron sus disculpas formales a los aficionados chinos, según los comunicados oficiales difundidos por la propia organización deportiva. Las publicaciones señalan que la crisis derivada de las declaraciones de Mbappé generó un impacto directo que alcanza la imagen del Real Madrid en esa región asiática.

En cuanto a las coberturas, no se registran contradicciones sustanciales entre los diferentes medios consultados, ya que todos coinciden en el motivo de las disculpas, la reacción adversa del público chino y la medida adoptada por la televisión local. Actualmente, la situación se mantiene centrada en las repercusiones del boicot y en las consecuencias de la suspensión de las transmisiones televisivas de los partidos de LaLiga en territorio chino tras las expresiones públicas del futbolista francés.

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Respuestas rápidas

¿Por qué se disculpó Kylian Mbappé?

Mbappé se disculpó tras llamar dictador a Mao y ofender los sentimientos nacionales de los aficionados en China, lo que desató una ola de repudio y críticas.

¿Quiénes más han pedido disculpas por este caso?

LaLiga y su presidente, Javier Tebas, también expresaron sus disculpas a los aficionados chinos.

¿Qué medidas se han tomado en China tras la polémica?

La televisión china suspendió la emisión de LaLiga y se registraron llamados a boicot en el país.

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