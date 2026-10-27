LaLiga y Mbappé piden perdón a China tras polémica por sus dichos
Kylian Mbappé y LaLiga piden disculpas en China tras las críticas por un comentario sobre Mao.
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Cobertura (9)
- Mbappé arrepentido por ofender "sentimientos nacionales" tras una ola de repudio en China Yahoo en Español Vida y Estilo · hace 17 h
- Kylian Mbappé se disculpa por llamar “dictador” a Mao Chicago Tribune · hace 17 h
- LALIGA y su presidente, Javier Tebas, expresan sus disculpas a los aficionados chinos LALIGA · hace 17 h
- Mbappé se disculpa por un comentario sobre Mao que desató una ola de críticas y boicot en China BBC · hace 17 h
- La crisis de Mbappé con China también impacta al Real Madrid MARCA · hace 17 h
- Kylian Mbappé se disculpa por llamar “dictador” a Mao The Morning Call · hace 17 h
- Kylian Mbappé se disculpa por llamar "dictador" a Mao Yakima Herald-Republic · hace 17 h
- Mbappé, arrepentido por ofender "sentimientos nacionales" tras una ola de repudio en China Yahoo · hace 17 h
- TV china suspende emisión de LaLiga tras polémica con Mbappé DW.com · hace 18 h
El resumen
DW.com informó inicialmente que la televisión china suspendió la emisión de LaLiga tras una polémica generada por dichos del jugador. La cobertura posterior de medios como Yahoo en Español Vida y Estilo, Chicago Tribune, BBC, MARCA, The Morning Call y Yakima Herald-Republic detalló que Kylian Mbappé se mostró arrepentido por haber llamado dictador a Mao y por ofender los sentimientos nacionales, luego de enfrentar una ola de repudio, críticas y llamados a boicot en dicho país.
LaLiga y su presidente, Javier Tebas, también expresaron sus disculpas formales a los aficionados chinos, según los comunicados oficiales difundidos por la propia organización deportiva. Las publicaciones señalan que la crisis derivada de las declaraciones de Mbappé generó un impacto directo que alcanza la imagen del Real Madrid en esa región asiática.
En cuanto a las coberturas, no se registran contradicciones sustanciales entre los diferentes medios consultados, ya que todos coinciden en el motivo de las disculpas, la reacción adversa del público chino y la medida adoptada por la televisión local. Actualmente, la situación se mantiene centrada en las repercusiones del boicot y en las consecuencias de la suspensión de las transmisiones televisivas de los partidos de LaLiga en territorio chino tras las expresiones públicas del futbolista francés.
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Respuestas rápidas
¿Por qué se disculpó Kylian Mbappé?
Mbappé se disculpó tras llamar dictador a Mao y ofender los sentimientos nacionales de los aficionados en China, lo que desató una ola de repudio y críticas.
¿Quiénes más han pedido disculpas por este caso?
LaLiga y su presidente, Javier Tebas, también expresaron sus disculpas a los aficionados chinos.
¿Qué medidas se han tomado en China tras la polémica?
La televisión china suspendió la emisión de LaLiga y se registraron llamados a boicot en el país.
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