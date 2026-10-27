Noah Wyle, protagonista de "The Pitt", fue elegido el hombre más sexy del mundo por People

El título de hombre más sexy del mundo correspondiente al año 2026 ha sido otorgado oficialmente por la revista People, generando un impacto inmediato en las conversaciones del público digital y los medios de entretenimiento. La distinción recae en Noah Wyle, ampliamente conocido por su rol protagónico en la producción televisiva The Pitt.

Los detalles sobre esta elección han sido difundidos de manera simultánea por múltiples medios internacionales, entre los que figuran Infobae, El Nuevo Herald, Yahoo en Español Vida y Estilo, El Chorrillero y Los Andes. La cobertura disponible hasta el momento se limita a confirmar el nombramiento realizado por la publicación, sin que los reportes actuales especifiquen las reacciones del actor o las actividades programadas en torno a este reconocimiento.