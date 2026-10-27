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Perderán garra...

Juan Brunetta renueva con Tigres hasta 2030 con una cláusula millonaria que complica las aspiraciones de América y Cruz Azul.

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  • Punto central: Juan Brunetta renueva con Tigres hasta 2030 con una cláusula millonaria que complica las aspiraciones de América y Cruz Azul.
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El resumen

Medios como MILENIO, MARCA, TV Azteca y El Norte reportan que la directiva de Tigres estableció condiciones financieras estrictas para blindar al goleador, lo que margina las intenciones de fichaje de América y Cruz Azul. Pese a la barrera económica impuesta por la cláusula millonaria, la cobertura de El Futbolero México señala que Cruz Azul mantiene su interés y no baja los brazos por el jugador, mientras que Brunetta difundió un video al respecto.

Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.

Cobertura (7)

Respuestas rápidas

¿Hasta qué año renovó Juan Brunetta con Tigres?

Renovó su contrato hasta el año 2030.

¿Qué equipos se ven afectados por la renovación y la cláusula?

América y Cruz Azul figuran en los reportes como los clubes afectados en su búsqueda del fichaje.

¿Qué medios informaron sobre la situación contractual de Brunetta?

La información fue difundida por Futbol Total, El Futbolero México, MARCA, TV Azteca, MILENIO y El Norte.

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Juan Brunetta Tigres Cruz Azul América Liga MX

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