Perderán garra...

Medios como MILENIO, MARCA, TV Azteca y El Norte reportan que la directiva de Tigres estableció condiciones financieras estrictas para blindar al goleador, lo que margina las intenciones de fichaje de América y Cruz Azul. Pese a la barrera económica impuesta por la cláusula millonaria, la cobertura de El Futbolero México señala que Cruz Azul mantiene su interés y no baja los brazos por el jugador, mientras que Brunetta difundió un video al respecto.