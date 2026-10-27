Perderán garra...
Juan Brunetta renueva con Tigres hasta 2030 con una cláusula millonaria que complica las aspiraciones de América y Cruz Azul.
- Clave informativa: Perderán garra...
- Punto central: Juan Brunetta renueva con Tigres hasta 2030 con una cláusula millonaria que complica las aspiraciones de América y Cruz Azul.
- Métrica de aceleración: Puntuación de velocidad de 5 calculada a partir de 7 fuentes informativas y 7 artículos verificados.
El resumen
Medios como MILENIO, MARCA, TV Azteca y El Norte reportan que la directiva de Tigres estableció condiciones financieras estrictas para blindar al goleador, lo que margina las intenciones de fichaje de América y Cruz Azul. Pese a la barrera económica impuesta por la cláusula millonaria, la cobertura de El Futbolero México señala que Cruz Azul mantiene su interés y no baja los brazos por el jugador, mientras que Brunetta difundió un video al respecto.
Sintetizado por Tiempo Antena a partir de los titulares siguientes bajo un estricto contrato de no invención. ✓ verificado: afirmaciones sin respaldo eliminadas (67% respaldado) Actualizado hace 1 h.
Cobertura (7)
- Juan Brunetta renueva con Tigres hasta 2030 y esclarece rumores de una supuesta llegada a Coapa Infobae · hace 8 h
- Tigres coloca cláusulas de locura a Brunetta y Emi Gómez Futbol Total · hace 8 h
- Cruz Azul no baja los brazos por Brunetta aunque Tigres le puso una cláusula millonaria El Futbolero México · hace 8 h
- Juan Brunetta, goleador de Tigres, ‘margina’ a América y Cruz Azul con video MARCA · hace 8 h
- La jugada maestra de Tigres para que América y Cruz Azul pierdan a su fichaje más buscado TV Azteca · hace 8 h
- Juan Brunetta renueva contrato con Tigres hasta 2030 con nueva cláusula de rescisión MILENIO · hace 8 h
- Perderán garra... El Norte · hace 8 h
Respuestas rápidas
¿Hasta qué año renovó Juan Brunetta con Tigres?
Renovó su contrato hasta el año 2030.
¿Qué equipos se ven afectados por la renovación y la cláusula?
América y Cruz Azul figuran en los reportes como los clubes afectados en su búsqueda del fichaje.
¿Qué medios informaron sobre la situación contractual de Brunetta?
La información fue difundida por Futbol Total, El Futbolero México, MARCA, TV Azteca, MILENIO y El Norte.
Velocidad
A qué velocidad se propaga la cobertura — medida cada hora por la tasa de artículos × diversidad de fuentes. Cómo funciona →
¿Mantendrá esta noticia su impacto o decaerá en las próximas 24 horas?
Emite tu voto anónimo para medir el sentimiento de los lectores sobre el ciclo informativo.
Temas
Tendencias relacionadas
América: ¿Por qué no fue expulsado Carlos Álvarez?
La derrota del América ante Pachuca en el Apertura 2026 genera polémica arbitral por la jugada de Carlos Álvarez.
Memo Ochoa al borde las lágrimas previo al homenaje del América: "Llevo la sangre americanista"
Guillermo Ochoa rompió en llanto durante su emotivo homenaje con el América en el Estadio Azteca.
¡Santos hizo historia! Logró seis triunfos al hilo a costa de Pumas, en la cancha del TSM Corona
Santos alcanzó seis triunfos consecutivos ante Pumas en el TSM Corona, marcando un hecho histórico en la Liga MX.
Diablos Rojos buscarán ante Xolos romper su mala racha de 4 partidos sin ganar
Toluca alargó su racha sin victoria tras igualar ante Xolos en la jornada 13 del Apertura 2026 de la Liga MX.
Chivas vs. Necaxa EN VIVO. Partido de la Jornada 13 Liga MX 2026
La Jornada 13 de la Liga MX 2026 concentra la atención con los encuentros entre Chivas contra Necaxa y Atlético de San Luis ante Querétaro.
León - América en vivo: goles, minuto a minuto y marcador J12 Liga MX 2026, en directo
El América venció al León en la jornada 12 de la Liga MX 2026, consolidándose como líder del torneo.