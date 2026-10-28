¿Atlético Nacional al Mundial de Clubes 2029? Así quedó el ranking de la Conmebol y esto necesita para clasificar
Ocho medios analizan la posición de Atlético Nacional, Estudiantes y otros clubes en el ranking de Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029.
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El resumen
El 27 de octubre de 2026, la situación de los equipos sudamericanos en el ranking de la Conmebol genera atención sobre la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Atlético Nacional se posiciona como el líder entre los clubes colombianos en dicho escalafón, mientras que Estudiantes desplazó un puesto a LDU y su victoria ante Flamengo genera repercusiones para otros clubes.
La victoria de Estudiantes ante Flamengo perjudicó las aspiraciones de equipos como River y Boca, según señalan las coberturas de TyC Sports, Infobae, A24.com y El Destape, al tiempo que se analiza un posible favor que Palmeiras podría hacerle a River. La cobertura no especifica aún la confirmación definitiva de los clasificados ni los detalles finales de los requisitos que Atlético Nacional necesita cumplir para asegurar su lugar en el torneo internacional.
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Cobertura (8)
- Estudiantes desplazó un puesto a LDU del Ranking clasificatorio al Mundial de Clubes FIFA Yahoo · hace 15 h
- El sorpresivo favor que podría hacerle Palmeiras a River: de qué se trata Soy del Millo · hace 15 h
- Por qué perjudicó a Boca y River la victoria de Estudiantes ante Flamengo TyC Sports · hace 15 h
- Cómo están los clubes argentinos en la clasificación Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029 Infobae · hace 15 h
- Por qué la victoria de Estudiantes ante Flamengo perjudicó a los equipos argentinos A24.com · hace 15 h
- Atlético Nacional lidera a los colombianos en el ranking Conmebol PrimerTiempo.CO · hace 15 h
- Por qué Estudiantes en la final de la Copa Libertadores perjudica a River El Destape · hace 15 h
- ¿Atlético Nacional al Mundial de Clubes 2029? Así quedó el ranking de la Conmebol y esto necesita para clasificar El Tiempo · hace 15 h
Respuestas rápidas
¿Qué equipo lidera a los colombianos en el ranking Conmebol?
Atlético Nacional lidera a los equipos colombianos en el ranking de la Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029.
¿Por qué afectaron a River y Boca los resultados recientes?
La victoria de Estudiantes ante Flamengo perjudicó a los equipos argentinos según la posición en el ranking clasificatorio.
¿Qué cambios ocurrieron en el ranking con Estudiantes y LDU?
Estudiantes desplazó un puesto a LDU dentro del ranking clasificatorio al Mundial de Clubes FIFA.
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