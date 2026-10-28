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¿Atlético Nacional al Mundial de Clubes 2029? Así quedó el ranking de la Conmebol y esto necesita para clasificar

Ocho medios analizan la posición de Atlético Nacional, Estudiantes y otros clubes en el ranking de Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029.

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El resumen

El 27 de octubre de 2026, la situación de los equipos sudamericanos en el ranking de la Conmebol genera atención sobre la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Atlético Nacional se posiciona como el líder entre los clubes colombianos en dicho escalafón, mientras que Estudiantes desplazó un puesto a LDU y su victoria ante Flamengo genera repercusiones para otros clubes.

La victoria de Estudiantes ante Flamengo perjudicó las aspiraciones de equipos como River y Boca, según señalan las coberturas de TyC Sports, Infobae, A24.com y El Destape, al tiempo que se analiza un posible favor que Palmeiras podría hacerle a River. La cobertura no especifica aún la confirmación definitiva de los clasificados ni los detalles finales de los requisitos que Atlético Nacional necesita cumplir para asegurar su lugar en el torneo internacional.

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🇪🇸 Espanol 28 oct, 09:09 UTC
🇧🇷 Portugues 27 oct, 22:06 UTC · Gazeta Esportiva

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Cobertura (8)

Respuestas rápidas

¿Qué equipo lidera a los colombianos en el ranking Conmebol?

Atlético Nacional lidera a los equipos colombianos en el ranking de la Conmebol rumbo al Mundial de Clubes 2029.

¿Por qué afectaron a River y Boca los resultados recientes?

La victoria de Estudiantes ante Flamengo perjudicó a los equipos argentinos según la posición en el ranking clasificatorio.

¿Qué cambios ocurrieron en el ranking con Estudiantes y LDU?

Estudiantes desplazó un puesto a LDU dentro del ranking clasificatorio al Mundial de Clubes FIFA.

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