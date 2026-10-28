¿Atlético Nacional al Mundial de Clubes 2029? Así quedó el ranking de la Conmebol y esto necesita para clasificar

El 27 de octubre de 2026, la situación de los equipos sudamericanos en el ranking de la Conmebol genera atención sobre la clasificación al Mundial de Clubes 2029. Atlético Nacional se posiciona como el líder entre los clubes colombianos en dicho escalafón, mientras que Estudiantes desplazó un puesto a LDU y su victoria ante Flamengo genera repercusiones para otros clubes.

La victoria de Estudiantes ante Flamengo perjudicó las aspiraciones de equipos como River y Boca, según señalan las coberturas de TyC Sports, Infobae, A24.com y El Destape, al tiempo que se analiza un posible favor que Palmeiras podría hacerle a River. La cobertura no especifica aún la confirmación definitiva de los clasificados ni los detalles finales de los requisitos que Atlético Nacional necesita cumplir para asegurar su lugar en el torneo internacional.