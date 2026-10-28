Federales diligencian 17 órdenes de arresto esta mañana
La DEA diligencia diecisiete órdenes de arresto en un operativo en el noroeste de Puerto Rico.
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El resumen
Esta mañana, la DEA desplegó un operativo en la zona noroeste de Puerto Rico, específicamente en Aguadilla y la región oeste de la isla, para diligenciar un total de die7isiete órdenes de arresto contra una pandilla criminal. La intervención, denominada como la operación "Los Tíos", ha sido documentada con imágenes de los arrestos y cobertura en medios locales como Wapa.tv, NotiUno.com, El Vocero de Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora.
Actualmente, la cobertura noticiosa se centra en la ejecución de estas órdenes por parte de las autoridades federales, sin que los reportes disponibles detallen por el momento los pasos siguientes del proceso judicial.
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Cobertura (5)
- DEA diligencia 17 órdenes de arresto en operativo "Los Tíos" en Aguadilla wapa.tv · hace 54 min
- DEA desmantela gangan criminal "Los Tíos" NotiUno.com · hace 54 min
- DEA diligencia 17 órdenes de arresto en operativo al noroeste de Puerto Rico El Vocero de Puerto Rico · hace 54 min
- Operación "Los Tíos": imágenes de los arrestos de la DEA en el oeste de Puerto Rico El Nuevo Día · hace 54 min
- Federales diligencian 17 órdenes de arresto esta mañana Primera Hora · hace 54 min
Respuestas rápidas
¿Qué agencia federal dirigió el operativo?
La DEA fue la encargada de diligenciar las órdenes de arresto.
¿Cuántas órdenes de arresto se diligenciaron?
Se diligenciaron un total de diecisiete órdenes de arresto.
¿En qué zona de Puerto Rico ocurrió la operación?
La operación se llevó a cabo en Aguadilla y en la región oeste y noroeste de Puerto Rico.
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