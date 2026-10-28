Federales diligencian 17 órdenes de arresto esta mañana

Esta mañana, la DEA desplegó un operativo en la zona noroeste de Puerto Rico, específicamente en Aguadilla y la región oeste de la isla, para diligenciar un total de die7isiete órdenes de arresto contra una pandilla criminal. La intervención, denominada como la operación "Los Tíos", ha sido documentada con imágenes de los arrestos y cobertura en medios locales como Wapa.tv, NotiUno.com, El Vocero de Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora.

Actualmente, la cobertura noticiosa se centra en la ejecución de estas órdenes por parte de las autoridades federales, sin que los reportes disponibles detallen por el momento los pasos siguientes del proceso judicial.