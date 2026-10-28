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Federales diligencian 17 órdenes de arresto esta mañana

La DEA diligencia diecisiete órdenes de arresto en un operativo en el noroeste de Puerto Rico.

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⚡ RESUMEN DEL RADAR INFORMATIVO Radar General → Mundo · En su punto
  • Clave informativa: Federales diligencian 17 órdenes de arresto esta mañana
  • Punto central: La DEA diligencia diecisiete órdenes de arresto en un operativo en el noroeste de Puerto Rico.
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El resumen

Esta mañana, la DEA desplegó un operativo en la zona noroeste de Puerto Rico, específicamente en Aguadilla y la región oeste de la isla, para diligenciar un total de die7isiete órdenes de arresto contra una pandilla criminal. La intervención, denominada como la operación &quot;Los Tíos&quot;, ha sido documentada con imágenes de los arrestos y cobertura en medios locales como Wapa.tv, NotiUno.com, El Vocero de Puerto Rico, El Nuevo Día y Primera Hora.

Actualmente, la cobertura noticiosa se centra en la ejecución de estas órdenes por parte de las autoridades federales, sin que los reportes disponibles detallen por el momento los pasos siguientes del proceso judicial.

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Cobertura (5)

Respuestas rápidas

¿Qué agencia federal dirigió el operativo?

La DEA fue la encargada de diligenciar las órdenes de arresto.

¿Cuántas órdenes de arresto se diligenciaron?

Se diligenciaron un total de diecisiete órdenes de arresto.

¿En qué zona de Puerto Rico ocurrió la operación?

La operación se llevó a cabo en Aguadilla y en la región oeste y noroeste de Puerto Rico.

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