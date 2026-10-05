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Capturan en México al “Smoking” y al “Liro Spyder”, fugados de la cárcel Fraijanes 2

Dos reos fugados de una prisión guatemalteca y con ficha roja de Interpol fueron recapturados en México.

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  • Clave informativa: Capturan en México al “Smoking” y al “Liro Spyder”, fugados de la cárcel Fraijanes 2
  • Punto central: Dos reos fugados de una prisión guatemalteca y con ficha roja de Interpol fueron recapturados en México.
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El resumen

La detención en México de dos pandilleros identificados como el “Smoking” y el “Liro Spyder” movilizó la cobertura informativa regional, de acuerdo con medios como Prensa Libre, La Jornada Maya, El Universal y Soy502. Los sujetos contaban con ficha roja de Interpol y se habían fugado de la cárcel Fraijanes 2 en 2025. Su captura ocurrió en Quintana Roo, específicamente en zonas como Cancún y Playa del Carmen, donde también se reportó la detención de otras personas buscadas por Interpol. La fuga original de la prisión guatemalteca desató una serie de reacciones institucionales y operativas. Por un lado, la cobertura destaca que la recaptura refuerza la confianza ciudadana en la labor de la Policía Nacional Civil y el Ministerio Público de Guatemala.

Por otro lado, las autoridades ministeriales del país centroamericano revelaron detalles sobre la operación de captura y señalaron que otros reos fugados del mismo penal se encuentran fuera del territorio nacional, según declaraciones del ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda. Existen matices y focos específicos en la cobertura de distintos medios respecto a los antecedentes delictivos de los recapturados. Por Esto! y otros portales locales vinculan a los fugitivos con presuntas responsabilidades en un feminicidio ocurrido en la Supermanzana 38 de Cancún. En tanto, La Hora profundiza en el historial de fugas de “El Smoking” y su conexión con cuerpos localizados durante el año 2024, conectando los hechos recientes con investigaciones previas. A pesar de la amplia difusión de las capturas por parte de medios de México y Guatemala, la cobertura no especifica aún los plazos ni los procedimientos jurídicos exactos para su extradición o traslado de regreso a territorio guatemalteco.

Los reportes actuales tampoco detallan la situación legal precisa de los otros dos individuos capturados junto a ellos en Quintana Roo, limitándose a señalar que figuraban en los registros internacionales de búsqueda. Las acciones futuras en torno a este caso dependen de los anuncios oficiales de las dependencias de seguridad de ambos países. El Ministerio de Gobernación guatemalteco mantiene la postura de que la búsqueda continuará hasta dar con el último de los reos fugados de Fraijanes 2, mientras que las autoridades mexicanas no han ampliado información sobre posibles procesos judiciales locales pendientes contra los detenidos.

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Cobertura (17)

Respuestas rápidas

¿Quiénes fueron recapturados en México?

Los pandilleros conocidos como el “Smoking” y el “Liro Spyder”, quienes estaban prófugos tras fugarse de la cárcel Fraijanes 2.

¿Dónde se realizó la detención?

En el estado de Quintana Roo, específicamente en zonas como Cancún y Playa del Carmen, operando con ficha roja de Interpol.

¿Qué han dicho las autoridades de Guatemala?

El ministro de Gobernación, Marco Antonio Villeda, reveló detalles de la detención y afirmó que la búsqueda continuará hasta encontrar al último reo fugado de Fraijanes II.

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Interpol Quintana Roo Fraijanes 2 Guatemala Cancún

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