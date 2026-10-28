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Wawrinka dice adiós al tenis en casa y con Lehecka como último verdugo

Stan Wawrinka pone fin a su destacada carrera en el tenis profesional tras su despedida en Basilea.

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Cobertura (5)

El resumen

El tenista Stan Wawrinka, triple ganador de torneos de Grand Slam, ha puesto fin a su larga trayectoria deportiva al despedirse en la primera ronda del torneo de Basilea, donde Jiří Lehecka actuó como su último rival y verdugo en su propia tierra natal. La retirada del deportista estuvo marcada por un homenaje en Basilea que contó con la presencia de figuras como Federer, Djokovic y Murray, según recogen medios como ESPN Deportes, mientras que coberturas de France 24 y Sports Illustrated repasan su legado como un rayo de luz a la sombra de los gigantes de su generación.

Los reportes actuales no detallan los planes futuros del tenista ni especifican si mantendrá algún vínculo con el circuito profesional tras este último partido oficial.

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Respuestas rápidas

¿Quién fue el último rival de Stan Wawrinka?

Su último verdugo en el torneo de Basilea fue Jiří Lehecka.

¿Qué logros destacan en la carrera de Wawrinka?

La cobertura señala que es triple ganador de torneos de Grand Slam.

¿Quiénes participaron en el homenaje al tenista?

Federer, Djokovic y Murray participaron en su homenaje en Basilea antes de su retiro.

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Stan Wawrinka Jiří Lehecka Basilea Grand Slam Tenis

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