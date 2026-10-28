Wawrinka dice adiós al tenis en casa y con Lehecka como último verdugo

El tenista Stan Wawrinka, triple ganador de torneos de Grand Slam, ha puesto fin a su larga trayectoria deportiva al despedirse en la primera ronda del torneo de Basilea, donde Jiří Lehecka actuó como su último rival y verdugo en su propia tierra natal. La retirada del deportista estuvo marcada por un homenaje en Basilea que contó con la presencia de figuras como Federer, Djokovic y Murray, según recogen medios como ESPN Deportes, mientras que coberturas de France 24 y Sports Illustrated repasan su legado como un rayo de luz a la sombra de los gigantes de su generación.

Los reportes actuales no detallan los planes futuros del tenista ni especifican si mantendrá algún vínculo con el circuito profesional tras este último partido oficial.