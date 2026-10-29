Barcelona-Madrid: Identifican y sancionan al agresor de Camavinga

Los acontecimientos se desencadenaron tras un gol de Kylian Mbappé en el Clásico, momento en el cual un aficionado del FC Barcelona intentó agredir al jugador del Real Madrid Camavinga utilizando una bandera. La cobertura de ESPN Deportes, MARCA, Diario AS, Mundo Deportivo, Goal.com, Yahoo, Crónica Global y Ecuagol detalla que la acción agresiva ha generado repercusiones inmediatas en el ámbito disciplinario y de seguridad. Tras el partido, los Mossos d'esquadra lograron identificar al aficionado responsable del intento de agresión.

Paralelamente, el informe del árbitro reveló los detalles del suceso, lo que motivó una sanción económica al Barcelona por el lanzamiento de objetos al terreno de juego. Las multas al seguidor implicado podrían alcanzar los 60.000 euros según las previsiones informadas. En respuesta institucional a los hechos, el presidente Joan Laporta ha abierto un conflicto con la grada de animación, reviviendo tensiones del año 2024.

Las medidas adoptadas incluyen el castigo a la Grada Gol 1957 del Camp Nou, decretando su cierre temporal. La cobertura actual se centra en las consecuencias disciplinarias impuestas tanto al aficionado identificado como a las estructuras de animación del club catalán, sin que los reportes detallen por el momento nuevas acciones legales adicionales.